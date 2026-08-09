Resposta de Franclim sobre Montoro deixa o cronista surpreso

Montoro poderia se consagrar com duas ou três assistências contra os reservas do Fluminense se os atacantes do Botafogo tivessem um pouquinho mais de intimidade com a bola, no último sábado (8), no Estádio Nilton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Zero refino nas conclusões. Toledo e Villalba, por exemplo, receberam passes com açúcar e afeto do Monstrinho, mas se atrapalharam nas próprias pernas na hora de definir. Entre Danilo, Medina, os pontas e os centroavantes, o meia argentino foi uma ilha de lucidez e inteligência no Glorioso. O camisa 10 jogou o fino da bola, consolidou uma grande exibição e ganhou destaque, aliás, no próprio país. Só não convenceu, porém, o técnico Franclim Carvalho.

Após o frustrante empate com o Tricolor das Laranjeiras por 1 a 1, no Colosso do Subúrbio, o cronista do Jogada10 perguntou ao treinador lusitano sobre a ascensão de Montoro após a parada para a Copa do Mundo. Franclim poderia encher a bola do jovem armador e até mesmo se autopromover. Afinal, ele é o principal responsável por recuperar o Monstrinho. No entanto, o técnico de Miranda do Corvo (POR) optou por uma direção oposta ao lançar sobre o garoto uma forte cobrança.

“Tem que ser muito mais regular, na minha opinião. Vou discordar de você. E tem que ser mais incisivo na frente, mais objetivo, tem muita qualidade, é um jogador acima da média. Mas tem 19 anos e uma margem grande de evolução. Estamos aqui para tentar ajudar a melhorar e ele tem contribuído para isso porque sabe que primeiro está a equipe e, depois, ele. Contra o Fluminense, acho que não esteve tão bem quanto nas duas últimas partidas”, colocou Franclim.

Nas redes sociais, boa parte da torcida do Botafogo também não compreendeu a avaliação de Franclim Carvalho e passou a cornetá-lo. Por aqui, a primeira reação, ainda na adrenalina do Clássico Vovô, foi a de surpresa e espanto. Sabe aquele “como assim” que fica martelando na cabeça? Não pela discordância. As divergências são, obviamente, saudáveis no ambiente esportivo. E, sim, por algo que gritava para este escrivão e para toda a crônica esportiva. Horas depois, contudo, confabulando com os desgastados botões durante o domingo (9), encontro um pouco mais de sentido naquelas palavras do Mister.

É fácil um pibe de 19 anos se deslumbrar com elogios. E a exigência sobre Monto precisa ser maior, pois é uma joia que o clube alvinegro buscou no Vélez Sarsfield em 2025, um meia acima da média no futebol brasileiro e com potencial para ser o “10” da seleção argentina no futuro. Em contrapartida, esta coluna mantém a opinião de que Montoro sobrou no fim de semana.

*Esta coluna não reflete, necessariamente, a opinião do Jogada10.

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