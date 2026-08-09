Com direito a golaço, Flamengo vence o Vitória pelo Brasileiro

O Flamengo conquistou importante resultado diante de quase 60 mil presentes no Maracanã. Neste domingo (9), no encerramento da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe venceu o Vitória por 2 a 0, diminuindo a diferença para o líder Palmeiras, que empatou com o Internacional em 0 a 0. Pulgar, em um lindo chute de fora da área, e Bruno Henrique marcaram os gols do triunfo.
Com o resultado, o Mengão chega a 42 pontos, a seis do Palmeiras e com um jogo a menos. Já o time baiano segue com apenas 26, em 13º lugar.
O Rubro-Negro carioca volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), diante do Cruzeiro, no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Pelo Brasileiro, as duas equipes jogam no domingo, às 18h30. Os cariocas visitam o Mirassol, enquanto os baianos recebem o Botafogo.
O Flamengo começou o jogo em cima e dominou o Vitória, que se via encurralado no campo defensivo. Com menos de 15 segundos, Carrascal cabeceou para defesa de Arcanjo. A equipe carioca criava boas chances e chegava com perigo à área adversária com frequência. Assim, o primeiro gol não demorou a sair e veio com um chutaço de fora da área de Pulgar, que acertou o ângulo do goleiro, aos 13 minutos. No lance seguinte, Léo Pereira quase ampliou também de longe, mas parou na defesa do arqueiro.
Flamengo segue superior no segundo tempo
A vantagem não fez o Flamengo diminuir o ímpeto e ameaçava a todo momento a meta do Vitória. Em boa jogada pela esquerda, Arrascaeta cruzou e Pedro chegou atrasado. O time baiano não conseguia sair de seu campo e só finalizou uma vez, de fora da área, sem muitos problemas para Rossi. Por outro lado, o Rubro-Negro carioca fazia a bola circular com facilidade, contando com a boa movimentação dos atacantes. Carrascal e Samuel Lino trocavam de posição constantemente. O colombiano quase ampliou em chute de dentro da área.
No segundo tempo, o Flamengo seguiu com o mesmo ímpeto e com a posse de bola. Contudo, o Vitória conseguiu encontrar mais espaço para os contragolpes. Em rápida saída para o ataque, Samuel Lino achou Varela em velocidade, mas Brítez fez o corte providencial. Aos 18 minutos, Leonardo Jardim tirou Arrascaeta e colocou Lucas Paquetá, que voltou a atuar após lesão sofrida na Copa do Mundo.
O Vitória passou a gostar mais do jogo e chegou com perigo duas vezes, mas mandou para fora. A resposta do Fla foi quase certeira. Em cruzamento de Carrascal, Samuel Lino mandou na trave. Pensando no jogo de quarta-feira pela Libertadores, Leonardo Jardim tirou Pedro, Samuel Lino e Jorginho, colocando Bruno Henrique, Plata e Evertton Araújo.
As mudanças logo deram resultado. Em assistência de Carrascal, Bruno Henrique avançou e finalizou no ângulo de Arcanjo: 2 a 0. O gol deu tranquilidade ao Rubro-Negro, que administrou a partida nos minutos finais para garantir mais três pontos na briga pelo título.
FLAMENGO 2 x 0 VITÓRIA
Brasileirão 2026 – 22ª rodada
Data e horário: 9/8/2026, domingo, às 19h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho (Evertton Araújo, 28’/2°T), Carrascal (Lorran, 40’/2°T), De Arrascaeta (Lucas Paquetá, 18’/2°T) e Samuel Lino (Plata, 28’/2°T); Pedro (Bruno Henrique, 28’/2°T). Técnico: Leonardo Jardim.
VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Fabiano, Brítez, Caíque Gonçalves e Jamerson; Zé Vitor (Edenilson, 48’/2°T), Walace (Pochettino, 23’/2ºT), Emmanuel Martínez; Matheuzinho (Marinho – intervalo), Erick (Tarzia – intervalo) e Renê (Fabricio, 35’/2°T). Técnico: Jair Ventura.
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
Público: 58.226 presentes
Cartões amarelos: Plata (FLA), Zé Vitor (VIT)
GOLS: Pulgar, 13’/1°T (1-0), Bruno Henrique, 34’/2T (2-0)
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