América-MG x Flamengo (feminino): Onde assistir, escalações e arbitragem

América-MG e Flamengo encerram na noite desta segunda-feira, 10/8, a 15ª (antepenúltima) rodada da fase de grupos do Brasileirão feminino. O jogo será em Betim, na Arena Urbsan, às 21h (de Brasília), e é de extrema importância para os objetivos das duas equipes. Afinal, o Flamengo, após os resultados do fim de semana, caiu para o nono lugar e está fora da zona de classificação para as quartas. Porém, se vencer, pula para sexto. Já o América está em luta insana contra o rebaixamento. Afinal, no momento, está no Z2, em penúltimo, com seis pontos. Porém, se vencer, ultrapassa o Vitória e encerrará a rodada fora da degola.
Onde assistir
A TV Brasil transmitirá a partida a partir das 21h (de Brasília).
Como chegam América e Flamengo
No América, o técnico Jorge Victor deve manter a base que fez um bom jogo e vendeu caríssimo a vitória das gremistas. A única alteração pode ser a saída de Ana Clara para a entrada de Kaylane. Porém, o treinador, ciente de que o Flamengo, mesmo fora de casa, entra como favorito, jogará de forma cautelosa, já que o empate ao menos tira as Spartanas da zona de rebaixamento.
No Flamengo, o técnico Celso Silva terá a volta de Cristiane. Afinal, a artilheira e principal jogadora da equipe cumpriu suspensão na derrota para o Corinthians no último Brasileiro e volta a comandar o ataque. Na defesa, Brendha deve iniciar a partida.
AMÉRICA MG X FLAMENGO
15ª rodada do Brasileiro Feminino
Data e horário: 10/8/2026, às 21h (de Brasília)
Local: Arena Urbsan , Betim, (MG)
AMÉRICA: Sandy; Lorranny, Maiara, Mimi e Nascimento; Gisely, Ana Clara, Lais e Lana; Ana Júlia e Clarinha. Técnico: Jorge Victor
FLAMENGO: Vivi; Monalisa, Nubia, Flavia e Jucinara; Djenifer, Ju Ferreira e Kaylane; Fabi Simões e Mariana (Brendha); Cristiane. Técnico: Celso Silva
Árbitro: Andressa Hartmann
Auxiliares: Juliana Nascimento da Silva e Luciana Oliveira Eleoteria Rodrigues
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