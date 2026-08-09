Com gol no fim, São Paulo vence o Bragantino pelo Brasileiro Feminino

O São Paulo venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, no Estádio Gabriel Marques da Silva, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O gol da vitória foi marcado por Késia, aos 41 minutos do segundo tempo.
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Com o resultado, o São Paulo se mantém na segunda colocação da competição, com 35 pontos, a dois do Corinthians, que goleou o Santos. Já o Bragantino tem 20, na décima posição.
No primeiro tempo, o São Paulo levou perigo aos 35 minutos. Após bola afastada pela defesa do Massa Bruta, a bola sofreu para Aline, que acertou com chute de voleio, que parou na defesa da goleira Thalya.
Contudo, o gol saiu somente aos 41 minutos do segundo tempo. Millene recebeu bola de Camisa Barbosa e invadiu a área. A jogadora cruzou para Késia, que marcou.
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