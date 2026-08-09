Fortaleza empata fora de casa e fica em terceiro na Série B

O Fortaleza segue o caminho de volta à elite do futebol brasileiro. Neste domingo (9), na Arena Pantanal, o time empatou com o Cuiabá por 1 a 1, pela rodada 21 desta edição da Série B do Campeonato Brasileiro.

O resultado deixa o Fortaleza na terceira posição da Segundona, com 35 pontos. O Cuiabá, com 26, está na 15ª colocação, com o risco de rebaixamento.

O Leão terminou a partida com dez jogadores, pois, aos 19 minutos, Miritello recebeu o cartão vermelho e foi gentilmente convidado a se retirar de campo.

Com a bola rolando, aos nove minutos, Dias adiantou o Cuiabá na frente. Aos nove do segundo tempo, porém, Maílton, de pênalti, deixou tudo igual.

Na próxima rodada, o Fortaleza visita o Juventude, no Alfredo Jaconi. O embate está marcado para sábado (15), às 18h30. Na mesma data e no mesmo horário, o Cuiabá pega o Ceará, no Estádio Presidente Vargas.

*Esta coluna não reflete, necessariamente, a opinião do Jogada10.

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