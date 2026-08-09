Bruno Henrique valoriza vitória e projeta jogo do Flamengo na Libertadores

Autor do segundo gol do Flamengo no triunfo por 2 a 0 sobre o Vitória neste domingo (9), no Maracanã, Bruno Henrique comemorou o feito individual e da equipe. Dessa maneira, o atacante afirmou não pensar na distância para o Palmeiras na briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

“Jogo muito difícil, que a gente controlou muito no primeiro e no segundo tempo. Fui feliz no meu primeiro toque na bola. Acertei um belíssimo chute. Sabemos que precisamos pensar em nós, não lá na frente. O campeonato é muito longo”.

Agora, o Flamengo muda a chave e foca na preparação para enfrentar o Cruzeiro, na quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília). Aliás, o jogo é válido pela ida das oitavas de final da Libertadores. Bruno Henrique ressaltou que a vitória sobre os baianos dá confiança e motivação contra a Raposa.

“Esse jogo nos dá moral para ir a Belo Horizonte, diante de uma grande equipe, e fazer um bom jogo. Assim, temos que assumir responsabilidades. Temos uma grande equipe e um grande elenco, e já demos volta por cima nesses momentos”.

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