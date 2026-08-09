Cuca não cogita deixar o comando do Santos: “Não resolverá os problemas”

Cuca abriu a entrevista após a derrota por 2 a 0 para o Athletico-PR com uma pergunta sobre sua capacidade de tirar o Santos do momento delicado. Assim, o treinador admitiu estar “cabisbaixo e aborrecido”, mas afirmou que não cogita deixar o cargo após a entrada da equipe no Z4 do Brasileirão.

De coração, acho que se trocar o comando técnico no Santos não resolverá os problemas dentro e fora do campo. Quinta-feira estarei aqui, fortalecido. Eu já falei pra eles que tem que vir aqui quinta, ter hombridade, representar da melhor forma possível e vencer o jogo. E vida que segue”, disse.

“Dia dos Pais, trabalhando e ter um dia assim é horrível para nós. Eu sair do Santos não é bom negócio para o Santos, nem pra mim, nem pra ninguém. Vou buscar dentro das forças que tenhoque tirar o máximo possível”, acrescentou.

“Já expliquei que temos limitação de jogadores e em três frentes dará problema. Hoje não tivemos três titulares absolutos. Fazem muita falta. Se tivéssemos eles a situação era diferente. Temos que ter equilíbrio e ser resilientes. Ter fé e força para reverter”, salientou.

Zona de rebaixamento do Brasileirão

Com o resultado, o Alvinegro Praiano soma 22 pontos e voltou ao Z4 da competição nacional. Afinal, Grêmio e Internacional pontuaram na rodada e ultrapassaram a equipe paulista.

Por fim, o próximo compromisso do Peixe será pela Sul-Americana, diante do Macará, na Vila Belmiro, dia 13 (quinta-feira), às 19h (de Brasília). Pelo Brasileirão, os comandados do técnico Cuca visitam o Vasco, no domingo (16), às 16h (de Brasília), em São Januário.

“Temos 17 jogos para jogar, sete em casa e 10 fora. Em casa tem Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, duríssimos. Já falei que me preocupo com a situação do Brasileiro. Temos tirado soluções dentro do elenco. Às vezes não correspondem um jogo ou outro e temos que pedir compreensão. Não vou pedir isso ao torcedor porque ele acha ruim e com toda razão”, finalizou.

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