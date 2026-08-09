Diniz: “Disposição física dos jogadores foi algo impressionante”

A resposta física do Corinthians, em meio a uma maratona de jogos, foi ideal na visão do técnico Fernando Diniz. Na quinta-feira (6), em Itaquera, a equipe, aliás, venceu o Internacional por 2 a 1, resultado, porém, insuficiente para garantir a classificação para as quartas de final. Neste domingo (9), o Timão voltou a campo e triunfou de novo: 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, no Estádio Cícero de Souza Marques, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Técnico do Timão, Diniz ressaltou justamente o aspecto físico na entrevista coletiva deste fim de semana.

“Sobre o jogo e a disposição física dos jogadores, foi algo impressionante. Jogamos na quinta pela noite, tínhamos o receio de como poderíamos nos comportar fisicamente. Vou falar uma frase que falei de maneira espontânea e agora vou dizer de novo: ‘Jogador não é só músculo e osso, mas também é músculo e osso’. O futebol é um fenômeno que não conseguimos explicar de maneira biológica”, filosofou Diniz.

O Timão deve direitos de imagem desde 20 de julho, não pagou o salário de agosto e ainda conta com atrasos em premiações. Este assunto também esteve presente na conversa entre os jornalistas e o técnico Fernando Diniz.

“Mostra o comprometimento dos jogadores. A diretoria tem trabalhado, eu acho que amanhã deve pagar alguma coisa. Quero ressaltar como os jogadores são comprometidos, como estão criando conexão com a torcida”, completou o treinador do Corinthians, no interior paulista.

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