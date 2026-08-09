Leonardo Jardim elogia evolução do Flamengo contra o Vitória

O técnico Leonardo Jardim destacou a evolução do Flamengo no triunfo por 2 a 0 sobre o Vitória, no Maracanã, neste domingo (9). O Rubro-Negro dominou a partida e conseguiu os três pontos sem sustos. O treinador destacou a importância da virada de chave no jogo que antecede o duelo de ida das oitavas de final da Libertadores diante do Cruzeiro.

“O que fizemos hoje, nós já fizemos em algum momento. O grupo não estava todo junto, tivemos dez dias e hoje conseguimos manter a intensidade. Ainda assim, alguns jogadores sentiram depois de 45 minutos. Quem está no Flamengo está sujeito a críticas. Jornalista não é bem assim: em um momento está para a esquerda, na semana seguinte vai para a direita, e está tudo bem. Hoje a equipe mostrou que pode fazer aquilo que eu pretendo. Pressionar alto, ficar em bloco, não deixar o adversário jogar. Se fôssemos um pouquinho mais eficazes, teríamos uns 20 gols a mais”.

Jardim acredita que o jogo em Minas Gerais contra o Cruzeiro, na próxima quarta-feira (12), será de alto nível técnico.

“O Mineirão vai estar lotado, mas temos que saber jogar o nosso jogo em campo. É uma competição importante para o clube, que já ganhou quatro na história. Não é fácil de ganhar, mas temos essa ambição. Fizemos uma excelente fase de grupos e queremos dar sequência. O Cruzeiro tem um dos três melhores elencos do Brasil. Já tinha ano passado. Perdeu o Kaiki e foi buscar outros reforços. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro são os melhores elencos do campeonato”.

Jardim fala da falta de reforços no Flamengo

O treinador falou ainda sobre a falta de contratações do Flamengo nesta janela de transferências. Até o momento, o clube ainda não fechou com nenhum reforço e saiu do páreo pelo meia Thiago Almada e pelo atacante Luiz Henrique.

“Tenho participado de algumas reuniões, mas não é a minha função tornar público nem as contratações nem a estratégia do clube. Já falei que existe uma pessoa responsável. Se eu der uma opinião sobre, amanhã vão publicar que o Jardim está contra o Boto, Boto contra o Bap e criam uma guerra. Desde que cheguei, tento desenvolver as ideias com o elenco que tenho. Ponto final. O adversário buscou quatro reforços, mas isso é um problema do adversário”.

Por fim, Leonardo Jardim foi questionado se a vitória era um recado para a torcida.

“Eu não tenho que mandar recado para a torcida, porque no futebol eles têm sempre razão. Eles vão apoiar, xingar. Nós é que temos que ter responsabilidades para tomar as melhores atitudes. O jogo de hoje foi diferente dos últimos. A gente hoje fez uma pressão coordenada, trabalhamos isso nos últimos 10 dias. É dizer ao torcedor que os jogadores trabalham e dou o meu melhor. Às vezes pode não ser suficiente, mas eu dou o melhor”.

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