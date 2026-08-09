“Quem não ganha está sujeito à crítica, ainda mais no Flamengo”

Técnico do Flamengo, Leonardo Jardim recebeu uma enxurrada de críticas por conta de maus resultados da equipe. Neste domingo (9), após o Rubro-Negro derrotar o Vitória por 2 a 0, no Maracanã, pelo Brasileirão, o técnico português, enfim, rebateu alguns questionamentos do universo preto e vermelho. Ele até cita Filipe Luís, campeão brasileiro e da Libertadores de 2025, mas demitido logo no início desta temporada.

“A crítica é normal quando os resultados não vêm. Por exemplo, aquelas pessoas que têm crítica e, quando cheguei aqui em fevereiro, fiz uma análise das críticas que tinham feito hoje, eram os mesmos que rasgavam o treinador que vinha campeão, campeão da Libertadores e outras taças. Por isso, eu falei que quem não ganha tem que estar sujeito à crítica, ainda mais no Flamengo. A história é assim, assim eu vejo. Por isso quem está nesta posição, se não está à espera de críticas, é melhor mudar de trabalho e de profissão”, entende o Mister.

Agora, o Mengo volta as atenções à Copa Libertadores, contra o Cruzeiro, na quarta-feira (12). O duelo de ida das oitavas de final será no Minerão, onde Jardim reencontrará a China Azul e o ex-clube.

“Com certeza, será um jogo entre duas equipes que têm uma massa muito grande. Espero o Mineirão lotado. Temos que saber jogar o nosso jogo dentro de campo. É uma competição muito importante para o clube. Já ganhou quatro em sua história em 134 anos. Não é fácil ganhar, mas competimos todos anos. Fizemos uma primeira parte que é uma das melhores da história. Nossa ambição é sempre igual em todas as competições que o Flamengo participa”, completou.

Com 42 pontos, o Flamengo é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, ponteiro, soma 48, mas tem um jogo a mais.

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