Thiago Silva pode reforçar o Fluminense na Libertadores

O Fluminense pode ter um reforço de peso para o duelo contra o Independiente Rivadavia na próxima terça-feira (11), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O zagueiro Thiago Silva foi liberado pelo departamento médico após dores na coxa direita e treina com os companheiros desde sexta.

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O elenco treinará novamente nesta segunda-feira e encerrará a preparação para o confronto. Caso o defensor participe bem da atividade e estiver confortável com a recuperação, vai para o jogo contra os argentinos.

A volta de Thiago Silva vira uma solução para o técnico Luis Zubeldía. Afinal, ele teve apenas dois zagueiros à disposição contra o Vasco, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Em seguida, o treinador teve o retorno de Jemmes e pode ter Thiago Silva. Contudo, Millán e Freytes seguem fora por problemas médicos e devem ficar ausentes por mais um bom período.

O experiente zagueiro chegou ao clube no meio do ano e tem contrato até dezembro. Ele iniciou como titular diante do Grêmio e entrou no decorrer do jogo contra o Bahia, quando sentiu uma fisgada, e desfalcou o Tricolor nos últimos três jogos.

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