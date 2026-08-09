Goiás x Londrina, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Goiás e Londrina fazem um dos duelos mais aguardados da rodada 21 desta edição da Série B do Campeonato Brasileiro. O prélio está marcado para o Estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia, casa do Goiás. A bola rola às 19h30, horário de Brasília. O Esmeraldino ocupa a 12ª colocação, com 29 pontos. Já os paranaenses aparecem na 17ª colocação, com 20, abrindo a temidíssima zona de rebaixamento da Segundona.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, já está de prontidão para acompanhar o cotejo. Fellipo Souza comanda a transmissão e foi escolhido a dedo para narrar o embate. Ele terá o suporte dos comentários sempre assertivos de Henrique Neves e das reportagens do talentosíssimo Vitor Revez.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook