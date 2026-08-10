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Palmeiras faz cinco mudanças na lista de inscritos da Libertadores

Palmeiras faz cinco mudanças na lista de inscritos da Libertadores
Palmeiras faz cinco mudanças na lista de inscritos da Libertadores -

O Palmeiras enviou a lista de inscritos para a Conmebol e fez cinco alterações no elenco para as oitavas de final da Libertadores. Na quarta-feira (12), a equipe inicia sua trajetória no mata-mata da competição diante do Cerro Porteño, às 19h (de Brasília), no Nubank Parque.

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As novidades entre os inscritos são o zagueiro Barboza, o goleiro Kaique (que voltou de empréstimo) e o meia Rafael Coutinho. Os atacantes Felipe Teresa e Miguel Bilong, de Camarões, também entraram na lista do Verdão.

No entanto, saíram da lista os goleiros Aranha (emprestado ao Moreirense, de Portugal) e Luiz Sá, o meio-campista Figueiredo (que acertou com o Ceará) e os atacantes Juliano (retornou ao Bragantino) e Luighi (emprestado ao New York City).

Assim, a partida de volta contra o Cerro Porteño ocorrerá no dia 19 de agosto, em Assunção, no Paraguai.

Veja os inscritos do Palmeiras

1 – Carlos Miguel
2 – Barboza
3 – Bruno Fuchs
4 – Agustin Giay
6 – Jefté
7 – Felipe Anderson
8 – Andreas Pereira
9 – Vitor Roque
10 – Paulinho
11 – Jhon Arias
12 – Khellven
14 – Marcelo Lomba
15 – Gustavo Gómez
17 – Marlon Freitas
18 – Mauricio
19 – Ramón Sosa
21 – Kaique, o goleiro que voltou de empréstimo de Portugal
22 – Piquerez
26 – Murilo
29 – Miguel Bilong
30 – Lucas Evangelista
32 – Emiliano Martínez
37 – Riquelme Fillipi
39 – Heittor, do sub-20
40 – Allan
41 – Eduardo Conceição
41 – Flaco López
43 – Benedetti
44 – Koné
45 – Erick Belé
46 – Derick, do sub-20
47 – Victor Gabriel, do sub-20
48 – Larson
49 – Juan Gabriel, do sub-20
50 – Luis Pacheco
52 – Luis Saboia, do sub-20
53 – Lucca Gomes, do sub-20
54 – Thiago Pimenta, zagueiro do sub-20
55 – Isaac Farias
56 – Arthur
57 – João Paulo, defensor do sub-20
58 – Ruan Gomes
60 – Guilherme Nogueira, meio-campista do sub-20
61 – Kauã Nascimento, atacante do sub-20
65 – Rafael Coutinho
66 – Andre Ribeiro, atacante do sub-20
71 – Felipe Teresa, atacante do sub-20
71 – Kauan Lima, goleiro do sub-20
73 – Luiz Souza, goleiro do sub-20

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