Palmeiras faz cinco mudanças na lista de inscritos da Libertadores

O Palmeiras enviou a lista de inscritos para a Conmebol e fez cinco alterações no elenco para as oitavas de final da Libertadores. Na quarta-feira (12), a equipe inicia sua trajetória no mata-mata da competição diante do Cerro Porteño, às 19h (de Brasília), no Nubank Parque.

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As novidades entre os inscritos são o zagueiro Barboza, o goleiro Kaique (que voltou de empréstimo) e o meia Rafael Coutinho. Os atacantes Felipe Teresa e Miguel Bilong, de Camarões, também entraram na lista do Verdão.

No entanto, saíram da lista os goleiros Aranha (emprestado ao Moreirense, de Portugal) e Luiz Sá, o meio-campista Figueiredo (que acertou com o Ceará) e os atacantes Juliano (retornou ao Bragantino) e Luighi (emprestado ao New York City).

Assim, a partida de volta contra o Cerro Porteño ocorrerá no dia 19 de agosto, em Assunção, no Paraguai.

Veja os inscritos do Palmeiras

1 – Carlos Miguel

2 – Barboza

3 – Bruno Fuchs

4 – Agustin Giay

6 – Jefté

7 – Felipe Anderson

8 – Andreas Pereira

9 – Vitor Roque

10 – Paulinho

11 – Jhon Arias

12 – Khellven

14 – Marcelo Lomba

15 – Gustavo Gómez

17 – Marlon Freitas

18 – Mauricio

19 – Ramón Sosa

21 – Kaique, o goleiro que voltou de empréstimo de Portugal

22 – Piquerez

26 – Murilo

29 – Miguel Bilong

30 – Lucas Evangelista

32 – Emiliano Martínez

37 – Riquelme Fillipi

39 – Heittor, do sub-20

40 – Allan

41 – Eduardo Conceição

41 – Flaco López

43 – Benedetti

44 – Koné

45 – Erick Belé

46 – Derick, do sub-20

47 – Victor Gabriel, do sub-20

48 – Larson

49 – Juan Gabriel, do sub-20

50 – Luis Pacheco

52 – Luis Saboia, do sub-20

53 – Lucca Gomes, do sub-20

54 – Thiago Pimenta, zagueiro do sub-20

55 – Isaac Farias

56 – Arthur

57 – João Paulo, defensor do sub-20

58 – Ruan Gomes

60 – Guilherme Nogueira, meio-campista do sub-20

61 – Kauã Nascimento, atacante do sub-20

65 – Rafael Coutinho

66 – Andre Ribeiro, atacante do sub-20

71 – Felipe Teresa, atacante do sub-20

71 – Kauan Lima, goleiro do sub-20

73 – Luiz Souza, goleiro do sub-20

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