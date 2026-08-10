Fluminense vive pior reinício de temporada após Copa do Mundo

Sem vencer em jogos oficiais há quase três meses, o Fluminense vive o pior reinício de temporada após a Copa do Mundo. Afinal, desde a retomada do calendário do futebol brasileiro, o Tricolor não venceu nenhum dos seis jogos disputados. Dessa forma, tem pouco mais de 20% de aproveitamento no período e atravessa a pior turbulência desde a chegada do técnico Luis Zubeldía.

A última vitória oficial do Fluminense aconteceu no dia 27 de maio. Durante a Copa do Mundo, o Tricolor venceu os amistosos contra Nova Iguaçu (6 a 1) e Bahia (2 a 0), no Maracanã. Após a retomada do calendário, foram seis jogos, cinco empates e uma derrota. O desempenho, portanto, supera os 40% de aproveitamento em 2006, segundo o “Enciclopédia Tricolor”.

Desde a retomada do calendário, o Fluminense empatou com Bragantino (1 a 1), Grêmio (1 a 1), Bahia (0 a 0) e Botafogo (1 a 1), pelo Brasileirão, além do Vasco (0 a 0), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Na partida de volta, no entanto, perdeu para o Cruzmaltino por 3 a 1 e se despediu da competição, sofrendo a segunda eliminação para o rival em menos de um ano.

Eliminado pelo Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Fluminense se prepara para decidir a vida na Libertadores. Na competição, o Tricolor das Laranjeiras vai enfrentar o Independiente Rivadavia, da Argentina, algoz da fase de grupos. O time argentino, aliás, conquistou uma emblemática vitória em pleno Maracanã em sua primeira aparição no torneio continental.





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