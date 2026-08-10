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Fluminense vive pior reinício de temporada após Copa do Mundo

Tricolor não vence uma partida oficial há quase três meses

Fluminense vive pior reinício de temporada após Copa do Mundo
Fluminense vive pior reinício de temporada após Copa do Mundo -

Sem vencer em jogos oficiais há quase três meses, o Fluminense vive o pior reinício de temporada após a Copa do Mundo. Afinal, desde a retomada do calendário do futebol brasileiro, o Tricolor não venceu nenhum dos seis jogos disputados. Dessa forma, tem pouco mais de 20% de aproveitamento no período e atravessa a pior turbulência desde a chegada do técnico Luis Zubeldía.

A última vitória oficial do Fluminense aconteceu no dia 27 de maio. Durante a Copa do Mundo, o Tricolor venceu os amistosos contra Nova Iguaçu (6 a 1) e Bahia (2 a 0), no Maracanã. Após a retomada do calendário, foram seis jogos, cinco empates e uma derrota. O desempenho, portanto, supera os 40% de aproveitamento em 2006, segundo o “Enciclopédia Tricolor”.

Desde a retomada do calendário, o Fluminense empatou com Bragantino (1 a 1), Grêmio (1 a 1), Bahia (0 a 0) e Botafogo (1 a 1), pelo Brasileirão, além do Vasco (0 a 0), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Na partida de volta, no entanto, perdeu para o Cruzmaltino por 3 a 1 e se despediu da competição, sofrendo a segunda eliminação para o rival em menos de um ano.

Eliminado pelo Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Fluminense se prepara para decidir a vida na Libertadores. Na competição, o Tricolor das Laranjeiras vai enfrentar o Independiente Rivadavia, da Argentina, algoz da fase de grupos. O time argentino, aliás, conquistou uma emblemática vitória em pleno Maracanã em sua primeira aparição no torneio continental.

 

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