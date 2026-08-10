Endrick recebe propostas para deixar o Real Madrid

Endrick pode deixar o Real Madrid na próxima temporada. O atacante brasileiro, de 20 anos, recebeu duas propostas por empréstimo e avalia seriamente uma nova saída do clube, segundo o jornal espanhol “AS”. Dessa forma, o futuro do jogador deve ser definido antes da estreia do time merengue no Campeonato Espanhol, no dia 22.

Após passagem de destaque pelo Lyon, da França, Endrick vivia a expectativa de receber mais chances no Real Madrid. Contudo, não há garantia. A situação, aliás, mudou após a chegada do atacante Carlos Espí. O espanhol, eleito o melhor jogador sub-23 do Campeonato Espanhol na última temporada, aumentou a concorrência.

Dessa forma, Endrick se vê numa posição de disputa com Carlos Espí pela reserva de Kylian Mbappé, que joga a maioria dos minutos. Embora o brasileiro tenha capacidade para jogar aberto pelo lado direito, o excesso de opções no setor também piora a situação. Afinal, o Real Madrid conta com Rodrygo, Brahim Díaz e os recém-contratados Diomandé e Bernardo Silva.

Endrick marcou no empate com a Fiorentina, da Itália, por 2 a 2, em amistoso de pré-temporada, no último dia 1º, e passou em branco na vitória sobre o Ferencváros, da Hungria, por 2 a 1, no último sábado (8). Recém-contratado, Carlos Espí marcou um dos gols da partida, que garantiu a primeira vitória do técnico José Mourinho desde o seu retorno.

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