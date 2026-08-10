Vitor Roque amplia jejum de gols com a camisa do Palmeiras

A semana decisiva do Palmeiras na Libertadores começou. Na próxima quarta (12), o Verdão entra em campo diante do Cerro Porteño, pelo jogo de ida das oitavas da Libertadores. Sendo assim, o duelo pode servir para finalmente encerrar a seca de um dos principais jogadores do time.

Ao passar em branco diante do Internacional, no domingo (9), pelo Brasileirão, o atacante Vitor Roque ampliou o seu jejum de gols com a camisa do Palmeiras. O ‘Tigrinho’ completou cinco meses sem balançar as redes pelo Verdão – o último gol foi no dia 8 de março, pelo Paulistão.

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Vale lembrar que Vitor Roque foi desfalque por um bom tempo por problemas no tornozelo. O atacante chegou a ser submetido a cirurgia na região após o duelo com a Jacuipense, em abril. Desde que retornou da lesão, portanto, o atacante fez cinco partidas – que somadas aos quatro jogos anteriores à lesão – totalizam nove jogos sem balançar as redes.

Na última temporada, Vitor Roque foi um dos grandes destaques do Palmeiras. Em 2025, o atacante marcou 20 gols e deu cinco assistências, apesar de uma temporada sem títulos para o Verdão. Já em 2026, mesmo convivendo com lesões e com o jejum, Roque já marcou seis gols e deu uma assistência.

O Cerro Porteño, adversário do Palmeiras nesta quarta-feira pelas oitavas da Libertadores, foi vítima de Vitor Roque em 2025. Na última vez que enfrentou o clube paraguaio, na fase de grupos da competição em 2025, Vitor Roque marcou um gol na vitória por 2 a 0, fora de casa.

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