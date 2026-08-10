Giay, do Palmeiras, desperta interesse do Napoli

Depois de ser alvo do Como e da Roma, da Itália, o lateral-direito Agustín Giay segue despertando o interesse do futebol italiano. Dessa vez, Giay entrou na mira do Napoli, que já iniciou os primeiros contatos com o Palmeiras para saber mais informações sobre uma possível negociação pelo jogador.

De acordo com informações da ‘ESPN’, o Napoli está no mercado em busca de uma peça para compor o elenco e disputar posição com Di Lorenzo, capitão do time e titular da lateral-direita do time italiano.

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Sendo assim, a equipe tem monitorado a situação de Giay e quer contar com o jogador para a próxima temporada europeia. O portal não divulgou valores de uma posssível negociação, mas sabe-se que a multa rescisória do contrato é de 100 milhões de dólares (R$ 508 milhões).

Giay esteve muito próximo de disputar a última Copa do Mundo pela Argentina. O lateral foi convocado por Lionel Scaloni e fez parte do elenco de treinamentos da preparação da seleção argentina para o Mundial, mas acabou ficando fora da lista final para a competição.

O lateral-direito tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2030, clube que defende desde 2024. Ao todo, Giay tem 90 partidas com a camisa do Verdão e fez parte do elenco que conquistou o Paulistão de 2026.

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