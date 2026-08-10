Danilo Pereira estreia e aumenta opções do Botafogo no ataque

Reforço do Botafogo para a sequência da temporada, Danilo Pereira estreou no empate com o Fluminense por 1 a 1, no último sábado (8), no Nilton Santos, pela 22ª rodada do Brasileirão, e aumentou as opções do técnico Franclim Carvalho. O novo camisa 9 do Glorioso entrou em campo durante o segundo tempo e mostrou o seu cartão de visitas para a torcida.

“Primeira vez em campo, é sempre algo especial. Não foi o resultado que esperávamos, mas vamos continuar lutando sempre”, publicou o novo camisa 9 do Botafogo, que entrou durante o segundo tempo do clássico e atuou por 14 minutos.

Danilo Pereira entrou na reta final da partida no lugar do meia Álvaro Montoro. O centroavante teve 12 ações com a bola e deu um passe decisivo, que gerou uma chance de perigo para o Botafogo. Além disso, acertou seis de sete passes, sendo que seis passes foram no campo ofensivo, de acordo com as estatísticas do “SofaScore”.

Com passagens pelas categorias de base do Santos e Vasco, Danilo Pereira foi para a Europa ainda jovem e se profissionalizou no Ajax, da Holanda. O centroavante, portanto, fez sua carreira no Velho Continente, onde teve passagens pelos holandeses Twente, Feyenoord e NEC Nijmegen, além do Rangers, da Escócia. O clube escocês emprestou o jogador até junho de 2027.

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