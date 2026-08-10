Torcedores terão papel crucial em jogo da 24ª rodada do Brasileirão pela GeTV

O telespectador terá um papel fundamental na transmissão da 24ª rodada do Brasileirão pela GeTV. Isso porque a Globo decidiu abrir para o público a definição de qual confronto será exibido gratuitamente pelo Youtube no dia 23 de agosto: Palmeiras x Vasco, Bragantino x Grêmio ou Vitória x Bahia.

A votação ficará disponível no Instagram da emissora, através de enquete, até a próxima terça-feira (11) — quando o resultado será divulgado durante uma live de aquecimento para semana de Libertadores. O torcedor interessado em ver o jogo de seu time deverá apenas clicar no duelo concorrente, e o voto já estará automaticamente computado.

Todos os três duelos concorrentes estão marcados para o dia 13 de agosto, às 16h (de Brasília), válidos pela 24ª rodada do Brasileirão. Vasco e Palmeiras têm impacto direto nas duas pontas da tabela e envolvem torcidas de massa. O Alviverde lidera a competição com 48 pontos, mas viu a distância para o vice-líder Flamengo diminuir após o tropeço com o Inter, já o Cruz-Maltino soma 22 pontos e luta para deixar a zona de rebaixamento.

Bragantino x Grêmio e Vitória x Bahia

Já Bragantino e Grêmio envolvem clubes que também vivem situações distintas, embora menos opostas. Os paulistas ocupam atualmente a oitava colocação, com 31 pontos, um a mais em relação a Botafogo e Coritiba. Já o Tricolor gaúcho figura em 14º lugar e soma 25, apenas três de distância para o Santos, que abre o Z4.

Vitória e Bahia surge como o duelo em que as equipes estão em melhores condições entre os concorrentes. Isso porque o Tricolor baiano fecha o G6 empatado em pontos com o Cruzeiro, quinto colocado, ambos com 33. Já o Rubro-Negro, derrotado na rodada passada, ocupa a 13ª colocação e soma 26, três de distância para o Atlético-MG, que aparece na zona de classificação à Sul-Americana.

GeTV com o público

A ação idealizada pela Globo visa ampliar a interação com o público, algo que, aliás, a empresa tem promovido há um tempo. O canal também investe em outras votações públicas no decorrer dos jogos, como Craque da Rodada e opiniões durante as partidas do Brasileirão.

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O Brasileirão volta à ativa no fim de semana, após os duelos de ida das oitavas de final da Libertadores. As equipes classificadas ao mata-mata continental vão a campo nos próximos dias para duelar por vantagem em busca de vaga na próxima fase.

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