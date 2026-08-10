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Torcedores terão papel crucial em jogo da 24ª rodada do Brasileirão pela GeTV

Torcedores terão papel crucial em jogo da 24ª rodada do Brasileirão pela GeTV
Torcedores terão papel crucial em jogo da 24ª rodada do Brasileirão pela GeTV -

O telespectador terá um papel fundamental na transmissão da 24ª rodada do Brasileirão pela GeTV. Isso porque a Globo decidiu abrir para o público a definição de qual confronto será exibido gratuitamente pelo Youtube no dia 23 de agosto: Palmeiras x Vasco, Bragantino x Grêmio ou Vitória x Bahia.

A votação ficará disponível no Instagram da emissora, através de enquete, até a próxima terça-feira (11) — quando o resultado será divulgado durante uma live de aquecimento para semana de Libertadores. O torcedor interessado em ver o jogo de seu time deverá apenas clicar no duelo concorrente, e o voto já estará automaticamente computado.

Todos os três duelos concorrentes estão marcados para o dia 13 de agosto, às 16h (de Brasília), válidos pela 24ª rodada do Brasileirão. Vasco e Palmeiras têm impacto direto nas duas pontas da tabela e envolvem torcidas de massa. O Alviverde lidera a competição com 48 pontos, mas viu a distância para o vice-líder Flamengo diminuir após o tropeço com o Inter, já o Cruz-Maltino soma 22 pontos e luta para deixar a zona de rebaixamento.

Bragantino x Grêmio e Vitória x Bahia

Já Bragantino e Grêmio envolvem clubes que também vivem situações distintas, embora menos opostas. Os paulistas ocupam atualmente a oitava colocação, com 31 pontos, um a mais em relação a Botafogo e Coritiba. Já o Tricolor gaúcho figura em 14º lugar e soma 25, apenas três de distância para o Santos, que abre o Z4.

Vitória e Bahia surge como o duelo em que as equipes estão em melhores condições entre os concorrentes. Isso porque o Tricolor baiano fecha o G6 empatado em pontos com o Cruzeiro, quinto colocado, ambos com 33. Já o Rubro-Negro, derrotado na rodada passada, ocupa a 13ª colocação e soma 26, três de distância para o Atlético-MG, que aparece na zona de classificação à Sul-Americana.

GeTV com o público

A ação idealizada pela Globo visa ampliar a interação com o público, algo que, aliás, a empresa tem promovido há um tempo. O canal também investe em outras votações públicas no decorrer dos jogos, como Craque da Rodada e opiniões durante as partidas do Brasileirão.

 

 

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O Brasileirão volta à ativa no fim de semana, após os duelos de ida das oitavas de final da Libertadores. As equipes classificadas ao mata-mata continental vão a campo nos próximos dias para duelar por vantagem em busca de vaga na próxima fase.

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