Amigos mandam recado e celebram retorno de Luis Roberto às transmissões da Globo

A notícia de que Luis Roberto está de volta às transmissões mexeu positivamente com o jornalismo esportivo brasileiro. Companheiros do narrador na Globo e outros nomes da profissão celebraram a recuperação do locutor após o período de afastamento para tratar de uma neoplasia na região cervical.

Lédio Carmona, parceiro de longa data do narrador e que também lidou com um problema de saúde recente, mandou uma mensagem especial ao amigo. “Você merece tudo de bom, meu irmão. Arrebenta!”, escreveu o comentarista.

Já o narrador Jorge Iggor, da GeTV, celebrou o retorno como “a melhor notícia do ano”. Renata Silveira também deixou sua mensagem ao amigo, bem como Gustavo Villani e Leandro Chaves, que usou um dos bordões do comunicador para comemorar: “Sabe de quem?”. Everaldo Marques completou com “Vivaaaaa”.

A volta da principal voz das transmissões Globo acontecerá em grande estilo. Isso porque Luis está escalado para narrar o duelo de ida entre Cruzeiro e Flamengo, pelas oitavas de final da Libertadores, no Mineirão. A bola vai rolar às 21h30 e vale vantagem no confronto entre brasileiros por uma vaga nas quartas do torneio continental. Ana Thaís Matos e Caio Ribeiro fecham o time de comentaristas.

“Momento de celebrar a vida, a chance de recomeçar! É uma imensa emoção estar de volta! Minha gratidão a tanta gente querida que esteve na torcida para que tudo desse certo, e a Globo pelo apoio incondicional”, comemorou o narrador.

Tratamento de Luis Roberto

O narrador comunicou o fim do tratamento contra o câncer de cabeça e pescoço há cerca de duas semanas, em vídeo nas redes sociais. A notícia tão aguardada veio após 33 sessões de radioterapia e sete de quimioterapia.

Neoplasia é o nome dado aos tumores que surgem na região do pescoço, benignos ou malignos, e que podem atingir áreas como boca, faringe, laringe e tireoide. O narrador descobriu o diagnósticos em exames de rotina, sem qualquer alerta mais intenso. Médicos apontam que, além dos sintomas já citados, os sintomas também envolvem aparecimento de nódulos e até sangramento na expectoração.

O narrador tornou público o diagnóstico no início de abril, depois de descobrir uma neoplasia na região cervical em exames de rotina. Como precisou iniciar o tratamento imediatamente, afastou-se das transmissões esportivas da Globo e ficou fora da cobertura da Copa do Mundo.

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