Confusão de uniformes entre Corinthians e Bragantino é citada na súmula

Red Bull Bragantino e Corinthians se enfrentaram na noite deste domingo (9), em Bragança Paulista, pelo Brasileirão. Contudo, um fator chamou atenção para além da vitória corinthiana. O duelo havia sido escolhido pelo Massa Bruta como o jogo especial para fazer a estreia do seu novo uniforme, nas cores vermelho e preto. Desse modo, o Corinthians jogaria totalmente de branco para garantir um contraste entre os uniformes dos clubes.

No entanto, não foi isso que aconteceu, apesar de terem firmado um acordo para que o Bragantino jogasse totalmente de vermelho e preto, e o Corinthians todo de branco. Quando os times subiram ao gramado, percebeu-se que o Massa Bruta não utilizou seu uniforme completo, enquanto o Timão utilizou seu uniforme preto e branco.

LEIA MAIS: Fernando Diniz: “Disposição física dos jogadores foi algo impressionante”

A mudança repentina não passou batida pela arbitragem da partida. O árbitro Raphael Claus registrou na súmula a mudança não programada entre os clubes com a CBF. Claus afirmou que o Corinthians fugiu daquilo que havia sido combinado e obrigou o Bragantino a descaracterizar seu novo uniforme.

“Informo que a equipe visitante jogou com o uniforme diferente da designação oficial da CBF (jogadores de linha com camisetas e meiões pretos e shorts brancos, e goleiro todo de roxo), onde o correto deveria ser: jogadores de linha todos de branco e goleiro todo de cinza. Cabe ressaltar que a equipe mandante trocou os meiões de cor vinho para os de cor branca para uma melhor visualização”, publicou Claus na súmula da partida.

Bragantino se pronuncia

Desse modo, o Red Bull Bragantino também falou sobre o descumprimento do combinado por parte do Corinthians. O Massa Bruta citou que os clubes haviam entrado em acordo após uma reunião durante a última semana, e que o Timão não cumpriu com aquilo que havia prometido.

“Neste domingo (9), o Red Bull Bragantino estreia seu novo uniforme perante sua torcida. O novo kit é formado por camisa vinho, calção preto e meião vinho. Em reunião durante a semana, ficou acordado entre as partes que o Corinthians jogaria inteiro de branco, mas como o clube da capital acabou trazendo apenas um kit de jogo e com camisa preta e meião de mesma cor, o Red Bull Bragantino precisou alterar seu meião, descaracterizando seu novo uniforme, para que o jogo pudesse ser realizado”, publicou o Bragantino.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.