Carrascal volta a se destacar e tenta recuperar prestígio no Flamengo

Carrascal voltou a brilhar pelo Flamengo. Após sofrer com suspensões e falta de sequência, o meia colombiano se destacou no triunfo sobre o Vitória por 2 a 0, neste domingo (9), no Maracanã, pela 22ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, voltou a participar diretamente de um gol após três meses e tenta recuperar o prestígio com o técnico Leonardo Jardim.

A última vez que Carrascal participou de um gol aconteceu na vitória do Flamengo sobre o Grêmio por 1 a 0, no dia 10 de maio. Desde então, ele atuou em quatro jogos. Ele, aliás, chegou a ser relacionado para um jogo da Libertadores, mas não saiu do banco na vitória por 3 a 0 sobre o Cusco, do Peru. O meia chegou a dar uma assistência em amistoso pela Colômbia, no entanto, não atuou no Mundial.

Após retornar da Copa do Mundo, Carrascal começou como titular nos últimos dois jogos do Flamengo. O meia atuou 63 minutos no empate com o Internacional, no Beira-Rio, e 86 minutos no triunfo sobre o Vitória, no Maracanã. O meia, aliás, foi responsável por construir muitas jogadas. Além da assistência, criou uma grande chance e deu quatro passes decisivos, segundo o “SofaScore”.

Com a vitória, o Flamengo reduziu a distância para o Palmeiras para seis pontos e ocupa o segundo lugar, com 42. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Já a partida de volta será no dia 19, no mesmo horário, no Maracanã.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.