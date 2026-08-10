Panini lança álbum de figurinhas da CONMEBOL Libertadores 2026

Com o início da fase decisiva da competição continental, a Panini lançou a coleção oficial de figurinhas da Libertadores 2026. O álbum reúne as 32 equipes que disputaram a fase de grupos nesta temporada e apresenta uma estrutura reformulada para valorizar os clubes classificados para o mata-mata.

Ao todo, a coleção conta com 439 cromos, sendo 75 especiais. Desse total, 35 foram produzidos em papel holográfico e outros 40 em adesivo plástico transparente.

Além disso, a Panini distribuiu as figurinhas de acordo com o desempenho dos clubes na fase de grupos. Os times que avançaram às oitavas de final, como líderes ou vice-líderes de seus grupos, ganharam duas páginas exclusivas e 17 cromos. O espaço inclui 15 jogadores, um escudo e uma figurinha dedicada aos dois uniformes oficiais.

Por outro lado, as equipes que terminaram a primeira fase na terceira ou quarta colocação receberam um espaço menor. Nesse caso, cada clube conta com oito cromos, sendo seis jogadores, um escudo e os dois uniformes.

Entre as novidades, a coleção de 2026 apresenta 80 cards com estatísticas e imagens dos atletas. Cada envelope de figurinhas acompanha um card, divididos entre 50 modelos básicos e 30 especiais.

Além dos modelos tradicionais, os cards especiais se dividem nas categorias Legends, com oito unidades; Super Star, com cinco; Elite, com cinco; Masterclass, com cinco; e Joker, também com cinco.

A Panini reservou dois cards inéditos para o campeão da Libertadores 2026. Os colecionadores poderão resgatá-los posteriormente pelo sistema de “Cards Faltantes”. Cada livro ilustrado também acompanha um porta-cards oficial.

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