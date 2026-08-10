São Paulo define estratégia para lidar com a altitude contra o Bolívar

O São Paulo volta a entrar em campo nesta terça-feira. Sem vencer desde o dia 26 de maio, o Tricolor terá um desafio complicado pela Copa Sul-Americana. O clube paulista vai até a Bolívia para enfrentar o Bolívar, em La Paz, pelo jogo de ida das oitavas da competição. O duelo será no Estádio Hernando Siles, que fica a 3.637 metros acima do nível do mar.

A altitude é um fator que dificulta ainda mais a vida do São Paulo, que definiu qual será a estratégia para tentar minimizar os efeitos nos jogadores para o jogo desta terça-feira. De acordo com o ‘Arquibancada Tricolor’, o São Paulo viaja ainda nesta segunda-feira para Santa Cruz de la Sierra, cidade próxima de La Paz, mas que fica apenas 416 metros acima do nível do mar – curiosamente, menor do que a cidade de São Paulo.

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Sendo assim, a delegação do Tricolor vai subir para La Paz apenas horas antes da partida. A decisão de chegar instantes antes da bola rolar é para que os jogadores não sintam tanto os efeitos da altitude para a partida. Desse modo, a delegação tentaria ficar o menor tempo possível exposta aos fatores fisiológicos causados pela altitude, como respiração acelerada, batimentos mais rápidos, dor de cabeça e cansaço.

Após a partida, o São Paulo não vai retornar diretamente ao Brasil. O Tricolor voltará para Santa Cruz de la Sierra, onde fará um treinamento na manhã de quarta-feira na cidade. Somente após a atividade, a delegação do São Paulo volta ao território brasileiro para se preparar para o jogo pelo Brasileirão, contra o Coritiba, no sábado (15), às 21h (de Brasília).

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