Canal brasileiro lidera estudo de maior valor comercial da Copa 2026

Em uma Copa do Mundo inédita desde o número de seleções à participação intensa de criadores do conteúdos, o Brasil teve destaque absoluto no extracampo. Isso porque a CazéTV liderou estudos ligados ao maior potencial comercial do longo do Mundial 2026, em uma edição que contou com a origem de 37% dos conteúdos produzidos via creator economy. Esse dado, aliás, exprime a presença do digital na nova forma de consumo do esporte.

O mesmo levantamento sobre a porcentagem de produção oriunda da creator economy colocou a CazéTV se destacou com o maior valor comercial e de audiência da Copa 2026. No estudo, a INFLR reuniu métricas públicas de engajamento e visualizações para basear os dados, avaliando os principais nomes do setor digital no torneio. Benchmarks utilizados pelo mercado publicitário sustentaram a classificação dos participantes.

No levantamento, a INFLR considerou engajamento qualificado e repercussão para atribuiu 40% do peso à influência dos avaliados. Os outros 60% ficaram divididos entre 30% ligados ao alcance e 30% na conta do faturamento estimado.

Casimiro e Neymar na lista

A lista reúne nomes do ambiente digital como um todo. Ou seja, canais digitais, entretenimento, influenciadores e jornalistas, além de perfis específicos em plataformas nas redes. Jogadores também integraram o estudo, e Neymar, por exemplo, terminou em terceiro lugar no ranking entre brasileiros com maior audiência durante a competição. O camisa 10 do Santos só ficou atrás de Ronaldinho Gaúcho e da emissora liderada por Casimiro Miguel.

O canal digital da LiveMode também liderou o recorte de faturamento estimado durante o torneio, seguido por Virginia Fonseca e Bruna Biancardi. As duas têm seus nomes ligados diretamente a Vini Jr. e Neymar, respectivamente.

Criadores com maior audiência na Copa 2026

1. Casimiro Miguel (CazéTV)

2. Ronaldinho Gaúcho

3. Neymar Jr.

4. Virginia Fonseca

5. Luva de Pedreiro

6. Alfinetei (João G. Chagas Gabriel)

7. Desimpedidos

8. Vini Jr.

9. Bruna Biancardi

10. Leo Dias

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