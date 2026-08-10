Endrick de “9”: Real Madrid divulga numeração oficial para a temporada

O Real Madrid divulgou nesta segunda-feira (10) a lista com a numeração que seus jogadores irão utilizar na temporada 2026/27. Entre os destaques, Mbappé permanece com a camisa 10 e Vini Jr segue com a tradicional 7.

Já os novos reforços do clube menregue receberam suas identificações. Desse modo, o lateral-esquerdo espanhol Cucurella vestirá a 17, o zagueiro francês Konaté ficará com a 16 e o ala holandês Dumfries assumirá a 24.

No ataque, o português Bernardo Silva herdou a 20, enquanto o marfinense Diomande usará a 25 e o jovem Carlos Espí terá a 19.

O brasileiro Endrick, que retorna após empréstimo ao Lyon, recuperou a camisa 9 — a mesma que já havia utilizado antes de deixar o clube. Apesar disso, a diretoria não descarta a possibilidade de novo empréstimo, tanto que já recebeu proposta da Roma e do Aston Villa pelo atacante. Uma transferência, portanto, poderia deixar o número novamente disponível no elenco.

A numeração para 2026/27

Goleiros: 1. Courtois; 13. Lunin

Defensores: 2. Asencio; 3. Éder Militão; 4. Huijsen; 12. Alexander-Arnold; 16. Konaté; 17. Cucurella; 18. Carreras; 22. Rüdiger; 23. Mendy; 24. Dumfries

Meio-campistas: 5. Bellingham; 6. Camavinga; 8. Valverde; 14. Tchouaméni; 15. Arda Güler; 20. Bernardo Silva; 27. Thiago Pitarch

Atacantes: 7. Vini Jr; 9. Endrick; 10. Mbappé; 11. Rodrygo; 19. Carlos Espí; 21. Brahim Díaz; 25. Diomande

Real Madrid se aproxima de estreia

O time de José Mourinho fará sua estreia em LaLiga no dia 22 de agosto, quando receberá o Espanyol, no Santiago Bernabéu. Antes disso, porém, os merengues ainda terão dois compromissos de pré-temporada, que servirão como ajustes finais para a equipe.

Além da preparação em campo, a diretoria segue ativa nos bastidores e não descarta novas movimentações no mercado de transferências durante esta janela, o que pode reforçar ainda mais o elenco.

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