Mulher detalha agressões de Jadson e pede medida protetiva: “Tem que acabar”

A mulher que denunciou o ex-jogador Jadson, de 42 anos, por violência doméstica detalhou à Polícia Civil o episódio que levou à prisão do ex-meia. Além disso, ela relatou outros episódios anteriores, afirmou sentir medo quando o ex-atleta está alcoolizado e pediu uma medida protetiva. Jadson foi preso em flagrante no sábado, em Cambé, no norte do Paraná, mas acabou solto no domingo e responderá ao caso em liberdade.

Durante o depoimento, a mulher afirmou que pretende buscar proteção judicial para interromper os episódios. “Vou pedir medida protetiva, porque tem que acabar. Teve uma vez, teve a segunda, e isso não vai acabar”, disse. Segundo ela, Jadson tem problemas com álcool e apresenta comportamento diferente quando bebe, marcado por “ciúme excessivo”.

No sábado, conforme o relato, ela voltou para a residência onde moram e encontrou Jadson com um casal de amigos. Depois, iniciou uma discussão com o ex-jogador. A mulher afirmou que tentou evitar uma reação para não assustar os filhos que estavam na casa. “Quando meus filhos estão, eu não reajo para não assustá-los”, declarou.

Em seguida, ela acionou a portaria do condomínio e pediu a presença da polícia. Enquanto aguardava a chegada dos agentes, um segurança foi até a residência e informou que uma viatura estava a caminho. A mulher permaneceu no local até o atendimento policial.

Segundo o relatório da Polícia Civil, a mulher passou por um auto de constatação provisório de lesão corporal. A equipe que atendeu a ocorrência também registrou marcas na região do pescoço.

Outros episódios envolvendo Jadson

Além do episódio de sábado, a mulher afirmou que já havia registrado um boletim de ocorrência em Curitiba e relatou outras situações que não chegaram a ser formalizadas. Ela também disse que, desta vez, sofreu acusações de traição, xingamentos e agressões verbais.

“Eu sempre com medo dele, quando ele está muito alterado eu tenho muito medo dele”, afirmou.

Jadson também prestou depoimento à Polícia Civil. O ex-jogador classificou o episódio como “uma briga de marido e mulher, mas faz parte”. Segundo o relatório da investigação, ele reconheceu que os dois tiveram uma discussão mais acalorada, mas negou ter cometido agressão física contra a companheira.

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