Santos libera Vila Belmiro para São Paulo x Corinthians; entenda

Casa do Santos, a Vila Belmiro será o palco do próximo clássico entre São Paulo e Corinthians. O Peixe liberou, nesta segunda-feira, o estádio para que o Tricolor possa mandar o jogo diante do Corinthians, pela 34ª rodada do Brasileirão. A data ainda não foi definida pela CBF, mas sabe-se que será na semana do dia 4 de novembro.

De acordo com o portal “Diário do Peixe”, o Santos aceitou o pedido do São Paulo, e por conta de um acordo entre as diretorias, também terá direito de mandar uma partida do Brasileirão no MorumBIS. Contudo, o Peixe ainda não decidiu qual será o jogo a ser disputado na capital. O Santos aguarda o desmembramento das rodadas pela CBF para, então, definir qual será a partida que vai mandar na casa do São Paulo.

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Ainda segundo o veículo, a tendência é que a diretoria santista escolha um jogo entre setembro e outubro. O Peixe precisa encontrar um denominador comum com o Ministério Público para encontrar o melhor dia para mandar seu jogo na capital, conciliando datas com seus rivais por questões de segurança.

Parceria aconteceu em 2025

Essa não será a primeira vez em que Santos e São Paulo firmam um acordo de “troca” de estádios pelo Campeonato Brasileiro. Em 2025, o São Paulo utilizou a Vila Belmiro por conta de shows que foram realizados no MorumBIS e mandou quatro jogos na Baixada Santista – o empate com o Flamengo por 2 a 2, as derrotas para o Red Bull Bragantino por 1 a 0 e para o Internacional por 3 a 0, e a vitória sobre o Juventude por 2 a 1.

Nesse sentido, o Santos fez duas partidas como mandante no MorumBIS, para atender a demanda dos torcedores do clube na capital paulista. O Peixe venceu o Juventude por 3 a 1, e perdeu por 6 a 0 para o Vasco, ambos em agosto.

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