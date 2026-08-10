Flamengo brinca com semelhança dos gols de Pulgar

O volante Pulgar, do Flamengo, é mais conhecido pelo potencial de roubadas de bolas e passes certos do que pelo poderio ofensivo. No entanto, ao marcar no 2 a 0 contra o Vitória, no último domingo (9/8), o chileno atingiu sua temporada mais artilheira pelo Rubro-Negro.

Aos 14′ do primeiro tempo no duelo válido pela 22ª rodada do Brasileirão, no Maracanã, o volante recebeu na intermediária e soltou um foguete, acertando o ângulo do goleiro Lucas Arcanjo. Mas há uma peculiaridade extra: no primeiro turno, Pulgar já havia marcado gol incrivelmente parecido contra o mesmo Vitória, desta vez no Barradão. E até o Flamengo entrou na brincadeira!

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Na ocasião, no dia 10 de fevereiro, o Fla visitou o Leão em Salvador e saiu com um importante triunfo por 2 a 1. À época, Filipe Luís ainda era o comandante dos cariocas. E, a exemplo do que houve no Maracanã, Pulgar abriu o placar com um golaço de fora da área também aos 14′. Ele recebeu de Cebolinha – que anotaria o segundo tento -, ajeitou e fuzilou de direita para mandar um rasante no ângulo de Lucas Arcanjo. Após Everton abrir o 2 a 0, o Vitória descontou com Matheuzinho, mas não conseguiu chegar ao empate visto que Rossi pegou pênalti de Renato Kayzer.

Fase artilheira?

Além destes dois golaços idênticos contra o Vitória, Pulgar também marcou em um 2 a 1 sobre o Botafogo, pelas quartas de final do Campeonato Carioca, em fevereiro. Curiosamente, apenas cinco dias depois do lindo gol no Barradão. Antes disso, seu último tento fora em abril de 2025, em goleada por 6 a 0 sobre o Juventude, no Maracanã.

Em 2024, passou em branco, sem anotar nenhuma vez. Um ano antes, marcou gols contra Vasco (goleada por 4 a 1) e Santos (vitória por 3 a 2), ambos em junho. O tento no Clássico dos Milhões – também marcado em chutaço de fora da área – foi o primeiro dele com a camisa rubro-negra, visto que em seu ano de estreia (2022) passara totalmente em branco. Assim, soma seis gols oficiais pelo Flamengo.

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