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Livro usa dados para defender Flamengo como maior clube do Brasil

Livro usa dados para defender Flamengo como maior clube do Brasil
Livro usa dados para defender Flamengo como maior clube do Brasil -

O escritor Alberto Mussa lança nesta segunda-feira (10) o livro “Flamengo contra todos”, publicado pela Editora Civilização Brasileira. Na obra, ele utiliza dados e critérios estatísticos para sustentar a tese de que o Flamengo é o maior clube do futebol brasileiro. Além disso, o autor analisa competições nacionais e internacionais e propõe diferentes formas de medir a grandeza das principais equipes do país.

Formado em Matemática e também conhecido por suas obras de ficção e ensaios, Mussa combina a formação acadêmica com a paixão pelo Flamengo. Ao longo do livro, ele compara torneios, títulos e formatos de competições para avaliar o desempenho dos principais clubes brasileiros.

Entre os temas abordados está a discussão sobre campeonatos históricos, como os de 1967, 1971 e 1987. Em vez de concentrar a análise em decisões administrativas, o escritor propõe avaliar o peso esportivo de cada competição. “Qual foi, de fato, a maior competição disputada em cada período?”, questiona.

Além disso, Mussa destaca que não pretende apresentar uma conclusão definitiva sobre a história do futebol brasileiro. Segundo o autor, a proposta é estimular novas interpretações e ampliar o debate sobre a trajetória dos clubes.

No prefácio, Téo Benjamin, gerente de dados do Flamengo, também destaca a proposta da publicação. “Torcedores de outros clubes podem, e provavelmente irão, discordar de escolhas, pesos, recortes. Ainda assim, terão diante de si uma aula de história do futebol brasileiro, um exercício de classificação intelectual e uma demonstração cristalina de como o debate pode ser elevado sem perder o prazer. Mesmo os mais apaixonados encontrarão aqui histórias insólitas, detalhes esquecidos, episódios fascinantes que ajudam a compreender melhor o caminho tortuoso pelo qual o futebol brasileiro se construiu e se tornou o que é”, escreveu.

Conheça o autor de “Flamengo contra todos”

Alberto Mussa nasceu no Rio de Janeiro, em 1961, e estudou Matemática e Letras na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde concluiu o mestrado em Letras. O escritor publicou romances, contos e ensaios em 19 países, com traduções para 16 idiomas. Dessa forma, entre os reconhecimentos recebidos estão os prêmios Casa de Las Américas, Academia Brasileira de Letras, Oceanos, Machado de Assis e APCA. “Flamengo contra todos” é seu primeiro livro dedicado ao futebol.

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