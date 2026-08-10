Livro usa dados para defender Flamengo como maior clube do Brasil

O escritor Alberto Mussa lança nesta segunda-feira (10) o livro “Flamengo contra todos”, publicado pela Editora Civilização Brasileira. Na obra, ele utiliza dados e critérios estatísticos para sustentar a tese de que o Flamengo é o maior clube do futebol brasileiro. Além disso, o autor analisa competições nacionais e internacionais e propõe diferentes formas de medir a grandeza das principais equipes do país.

Formado em Matemática e também conhecido por suas obras de ficção e ensaios, Mussa combina a formação acadêmica com a paixão pelo Flamengo. Ao longo do livro, ele compara torneios, títulos e formatos de competições para avaliar o desempenho dos principais clubes brasileiros.

Entre os temas abordados está a discussão sobre campeonatos históricos, como os de 1967, 1971 e 1987. Em vez de concentrar a análise em decisões administrativas, o escritor propõe avaliar o peso esportivo de cada competição. “Qual foi, de fato, a maior competição disputada em cada período?”, questiona.

Além disso, Mussa destaca que não pretende apresentar uma conclusão definitiva sobre a história do futebol brasileiro. Segundo o autor, a proposta é estimular novas interpretações e ampliar o debate sobre a trajetória dos clubes.

No prefácio, Téo Benjamin, gerente de dados do Flamengo, também destaca a proposta da publicação. “Torcedores de outros clubes podem, e provavelmente irão, discordar de escolhas, pesos, recortes. Ainda assim, terão diante de si uma aula de história do futebol brasileiro, um exercício de classificação intelectual e uma demonstração cristalina de como o debate pode ser elevado sem perder o prazer. Mesmo os mais apaixonados encontrarão aqui histórias insólitas, detalhes esquecidos, episódios fascinantes que ajudam a compreender melhor o caminho tortuoso pelo qual o futebol brasileiro se construiu e se tornou o que é”, escreveu.

Conheça o autor de “Flamengo contra todos”

Alberto Mussa nasceu no Rio de Janeiro, em 1961, e estudou Matemática e Letras na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde concluiu o mestrado em Letras. O escritor publicou romances, contos e ensaios em 19 países, com traduções para 16 idiomas. Dessa forma, entre os reconhecimentos recebidos estão os prêmios Casa de Las Américas, Academia Brasileira de Letras, Oceanos, Machado de Assis e APCA. “Flamengo contra todos” é seu primeiro livro dedicado ao futebol.

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