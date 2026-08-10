Cristiano Ronaldo e Georgina reagem à ida de fãs ao casamento errado

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez reagiram nas redes sociais à confusão que levou cerca de 3 mil pessoas à Catedral do Funchal, na Madeira, no último sábado (8). Fãs acreditavam que o português se casaria com a argentina naquela data e local, mas na verdade compareceram à cerimônia de Fábio Ramos e Fátima Nicole Cunha Teixeira.

Os rumores sobre a realização do casamento no último sábado (8) já circulavam há dias nas redes sociais. Isso porque uma suposta informação não só apontava o local e o horário como compatíveis com os da mobilização, como houve até mesmo uma falsa imagem de convite circulando na web.

Na semana anterior ao caso, o jornal The Sun publicou um artigo desmentindo que o casal teria realizado a cerimônia de forma secreta e, em paralelo, confirmou que o evento aconteceria no dia 8 de agosto. O que contribuiu para a confusão em torno da data.

Casamento falso

A repercussão seguiu pelos dias seguintes, e a revista ¡Hola! reiterou, já às vésperas, a data mencionada e ainda informou que a Catedral do Funchal permaneceria aberta ao público. Uma multidão então decidiu comparecer ao local para prestigiar a suposta união do ídolo português com Georgina, na Ilha da Madeira. Segundo informações, estiveram presentes de duas a três mil pessoas no local para acompanhar o casório, algumas com a camisa 7.

Fãs e imprensa começaram a questionar sobre os noivos por volta das 15h, no horário local. Isso porque ninguém ainda havia notado a presença de Cristiano no local, mesmo próximo ao início da celebração, e a mobilização acerca da noiva também estava diferente.

A confirmação sobre o erro de informação foi concretizada com a chegada do Rolls-Royce que levou a noiva à Catedral. Ainda sob expectativa de ver Georgina, o público notou que na verdade se tratava de Fátima quando familiares e convidados abriram o caminho para que ela se encaminhasse ao altar.

“Esta não é a Georgina”, chegaram a gritar membros do grupo de casamento.

Reações de Cristiano Ronaldo e Georgina

Atentos aos desdobramentos nas redes sociais, o verdadeiro casal aguardado pela multidão reagiu de forma diferente ao caso. O astro, por exemplo, respondeu ao episódio noticiado pelo jornal Marca com uma sequência de emojis de risos. Já a noiva brincou alimentando o mistério e rumores sobre a verdadeira cerimônia.

Georgina publicou uma foto de torrada com bacon e ovos fritos ao som de “Corazón Partío”. Na sequência, compartilhou um storie da amiga Inés de Gener com dois buquês de flores e uma caixa de doces.

A irmã do astro português, Elma Aveiro, também reagiu à mobilização em torno do casamento. Em outro tom, ela questionou por que tantas pessoas estavam presumindo um noivado sem qualquer informação oficial sobre o tema.

Cristiano e Georgina estão juntos desde 2016, quando o atacante ainda defendia o Real Madrid. Os dois anunciaram o noivado em agosto do ano passado, após quase uma década de relacionamento.

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