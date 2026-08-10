SportyNet e ESPN firmam acordo para a transmissão da Serie A Italiana

A SportyNet terá dois jogos por rodada da Serie A Italiana na temporada 2026/27 em parceria com a ESPN. O acordo de sublicenciamento terá duração de um ano e prevê a transmissão de 76 partidas ao longo da competição. Os jogos serão exibidos gratuitamente no canal oficial no Youtube e também na TV por assinatura.

Mesmo com o acordo, a ESPN continua como detentora oficial dos direitos e principal parceira de transmissão da Serie A no Brasil. A SportyNet, porém, terá autorização para exibir partidas de clubes como Milan, Inter de Milão, Juventus, Napoli e Roma.

A Serie A se junta à programação de futebol italiano já transmitida pela SportyNet, que inclui a Coppa Itália e a Supercoppa Italiana. A cobertura completa da Serie A continuará com a ESPN e o Disney+ Premium, que disponibilizarão os 380 jogos da competição ao longo da temporada.

Destaque à Série A em grade esportiva

Julia Rossi, diretora de estratégia e novos negócios da SportyNet, abordou sobre o peso da chegada do torneio para o canal. Segundo ela, trata-se de uma das competições de maior apelo a nível nacional.

“A Serie A ocupa um lugar de destaque no coração dos brasileiros. Uma das competições mais acompanhadas do futebol mundial. Sua chegada representa mais um passo na estratégia da SportyNet de conectar o público brasileiro aos maiores campeonatos de futebol do mundo, ampliando o acesso ao esporte por meio de transmissões gratuitas no YouTube”, afirmou.

As três primeiras rodadas da Serie A já têm partidas definidas para transmissão digital, com seis jogos entre 22 de agosto e 7 de setembro.

22/08 – sábado

13h30 | Udinese x Como — Serie A Italiana — YouTube oficial da SportyNet e SportyNet na TV por assinatura

23/08 – domingo

13h30 | Frosinone x Juventus — Serie A Italiana — YouTube oficial da SportyNet e SportyNet na TV por assinatura

30/08 – domingo

13h30 | Napoli x Como — Serie A Italiana — YouTube oficial da SportyNet e SportyNet na TV por assinatura

31/08 – segunda-feira

15h45 | Atalanta x Bologna — Serie A Italiana — YouTube oficial da SportyNet e SportyNet na TV por assinatura

05/09 – sábado

10h00 | Fiorentina x Torino — Serie A Italiana — YouTube oficial da SportyNet e SportyNet na TV por assinatura

07/09 – segunda-feira

15h45 | Udinese x Lazio — Serie A Italiana — YouTube oficial da SportyNet e SportyNet na TV por assinatura

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