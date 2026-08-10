Atacante parte para o Al Nasr, e Atlético mantém 30% dos direitos

O Atlético confirmou nesta segunda-feira (10) a venda de Lucas Louback ao Al Nasr FC, dos Emirados Árabes Unidos. O atacante de 20 anos deixa o clube mineiro após defender a equipe sub-20 durante a temporada. Através de uma nota, o clube alvinegro confirmou a negociação com o clube árabe.

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Além disso, o Atlético manteve 30% dos direitos econômicos de Lucas Louback. Dessa forma, o clube poderá receber uma nova quantia caso haja negociações futuras com o jogador pelo Al Nasr. A operação encerra a passagem do atleta pelo futebol brasileiro.

Louback deixa o Atlético com três jogos no profissional

Lucas disputou apenas três partidas com a camisa alvinegra. Todas as oportunidades aconteceram durante o Campeonato Mineiro de 2025, quando o atacante integrou o grupo comandado pelo então técnico Cuca. Naquele período, o Galo realizou parte da preparação nos EUA. Louback participou dos primeiros compromissos da equipe principal e ganhou espaço no início da temporada. Depois disso, porém, não voltou a ser utilizado no time profissional.

O atacante seguiu ligado ao Atlético e passou a concentrar sua trajetória na base. Pelo sub-20, Louback teve maior participação e continuou o processo de formação antes de acertar a transferência para o futebol dos EAU. Com a negociação, o Galo permaneceu com 30% dos direitos, percentual que poderá gerar nova receita em uma eventual transferência.

A saída ocorre após um período em que o atleta teve contato com o elenco principal, mas não conseguiu permanecer entre as opções da equipe. Assim, a negociação com o clube dos Emirados encerra o vínculo esportivo de Louback com o Atlético e mantém o Galo ligado a possíveis movimentações futuras envolvendo o atacante.

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