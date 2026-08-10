Ayrton Lucas vê Flamengo mais confiante para pegar o Cruzeiro

O lateral-esquerdo Ayrton Lucas, titular do Flamengo no triunfo por 2 a 0 sobre o Vitória, no domingo (9/8), analisou a importância do resultado neste compromisso, o último antes de começar a definir vaga contra o Cruzeiro na Libertadores. Após a vitória, que encerrou sequência de dois empates no Brasileirão, o lateral destacou que a confiança ficou em alta.

Isso porque, segundo o próprio jogador, em declarações na zona mista do Maracanã, o Flamengo precisava de uma boa atuação para dar uma resposta ao torcedor após deixar pontos pelo caminho.

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“Primeiramente, a gente tem que ter mais moral com o que a gente fez hoje (domingo). Era muito importante a gente atuar bem hoje para ir mais confiante para o nosso próximo compromisso. A gente sabe que é uma equipe (Cruzeiro) qualificada”, analisou o lateral.

A partir de quarta-feira (12/8), então, o Flamengo inicia o duelo contra o Cruzeiro pelas oitavas de final da Libertadores. A ida é no Mineirão, em Belo Horizonte, enquanto a volta ocorre no Maracanã, na outra quarta (19/8). Ayrton Lucas analisa o confronto.

“A gente sabe das dificuldades que a gente vai encontrar lá, mas acho que o jogo de hoje (domingo) foi um bom jogo para a gente ter mais confiança. Espero fazer um bom jogo e, se Deus quiser, sair com a classificação”, disse.

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