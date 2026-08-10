Fluminense busca “substituto interno” para John Kennedy no ataque

A ausência de John Kennedy até, provavelmente, o final da temporada faz com que o técnico do Fluminense quebre a cabeça para definir a nova referência no ataque da equipe. Nesse cenário, três jogadores disputam intensamente a posição.
Embora Castillo tenha sido o titular no recente empate diante do Botafogo, o treinador acionou Hulk no decorrer do segundo tempo. Em contrapartida, Germán Cano sequer participou do clássico, evidenciando que ele ocupa atualmente a posição de última alternativa para substituir o artilheiro lesionado.
“Castillo é uma referência de área, um 9. Se o Botafogo encaixa bem a pressão alta, precisava sair pelo alto para o ataque, o que aconteceu nos últimos 10 minutos. Minha ideia era manter Castillo o maior tempo possível por isso. Para disputar uma bola lá na frente dividida. Também para ajudar nas bolas paradas. Era funcional para a equipe, independente se bem ou mal na partida. Com Hulk, poderíamos chegar ao último terço com quatro ou cinco passes”, explicou Luís Zubeldía.
Diante desse contexto e considerando que a comissão técnica iniciou o compromisso anterior com uma formação reserva enquanto Hulk cumpria um período de preservação.
LEIA MAIS: Fluminense vive pior reinício de temporada após Copa do Mundo
A tendência natural aponta para a titularidade do camisa 7 no confronto desta terça-feira (11), às 19h (de Brasília), contra o Independiente Rivadavia, da Argentina. A partida, válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores, ocorrerá no Maracanã.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.