Internacional negocia empréstimo de Niclas Eliasson com o AEK

O Internacional segue ativo no mercado de transferências em busca de alternativas para reforçar o setor ofensivo. O Colorado negocia a contratação de Niclas Eliasson, atacante do AEK, da Grécia, e também apresentou uma oferta por Bakambu, da República Democrática do Congo.

A negociação por Eliasson prevê um empréstimo de uma temporada. Além disso, o acordo pode incluir uma opção de compra dos direitos econômicos ao fim do vínculo. As tratativas avançaram nos últimos dias, embora ainda não exista uma definição sobre o desfecho da operação.

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Eliasson pode ocupar espaço deixado por Kayky

Existe expectativa de que o AEK aceite a proposta apresentada pelo Internacional. No entanto, a decisão sobre o futuro do jogador está nas mãos do proprietário do clube grego. Eliasson terminou a última temporada entre os reservas da equipe, que conquistou o título nacional. O atacante tem 30 anos e já esteve no radar de outros clubes brasileiros. No ano passado, Eliasson chegou a negociar com Grêmio e Santos, mas as conversas não avançaram.

Além disso, Eliasson possui ligação com o Brasil. Nascido em Varberg, na Suécia, o atacante tem nacionalidade brasileira e acompanha o futebol do país. A relação também passa pela mãe, que é brasileira e nasceu na Bahia. O jogador fala português e atua preferencialmente pelo lado direito.

Na última temporada, Eliasson disputou 29 partidas pelo AEK, com dois gols e três assistências. Pela seleção sueca, o atacante soma nove jogos com a camisa nórdica. Canhoto, ele pode atuar aberto pela direita e aparece como possível alternativa para o setor após a lesão de Kayky, que passou por cirurgia no tornozelo direito.

Inter também apresenta proposta por Bakambu

Ao mesmo tempo, o Colorado também fez uma oferta por Bakambu. O atacante representa a República Democrática do Congo e está entre os nomes avaliados pela diretoria para reforçar o ataque. A movimentação mostra que o clube trabalha com diferentes possibilidades para o setor ofensivo. Enquanto tenta avançar pela contratação de Eliasson, o Colorado mantém Bakambu como outra alternativa para a sequência da temporada.

Alex Arce, do Independiente Rivadavia, também continua no radar colorado. Entretanto, os valores dificultam o avanço das conversas neste momento. A diretoria avalia as condições financeiras antes de decidir pela continuidade da operação. Outro nome que apareceu no mercado do Inter foi Alen Halilovic. O meia croata, que teve passagens por Barcelona e Milan, foi oferecido ao clube gaúcho. A possibilidade, porém, ainda depende da análise interna sobre o perfil desejado para a equipe.

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