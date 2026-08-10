Sosa chega ao Rio e abre o jogo sobre possível estreia pelo Vasco

O volante Santiago Sosa desembarcou no Rio de Janeiro nas últimas horas para assinar contrato e ser oficializado como o mais novo reforço do Vasco para a sequência da temporada. O atleta argentino, de 27 anos, chega ao clube carioca após uma negociação conduzida junto ao Racing-ARG, e já concedeu suas primeiras declarações oficiais como jogador cruz-maltino.

Durante o desembarque na capital fluminense, o meio-campista não escondeu a euforia pelo acerto, além de confessar a ambição pessoal de alcançar convocações futuras para defender a seleção de seu país em uma edição de Copa do Mundo.

“Estou muito feliz de chegar ao Vasco , um clube muito grande no Brasil. Demoramos um pouco, mas estou muito feliz de estar aqui, estava muito ansioso”, declarou o jogador logo após pisar em solo carioca.

Em seguida, o recém-contratado reforçou publicamente o desejo antigo de vestir a camisa da Seleção. Embora tenha feito questão de ponderar que o foco absoluto neste momento recai sobre o desempenho vestindo a camisa vascaína.

“Sim, tenho o sonho de jogar pela Seleção Argentina o próximo Mundial. Seria algo espetacular, algo lindo para mim. Vou sonhar com isso. Mas o primeiro é a cabeça no Vasco. É o mais importante”, concluiu o atleta.

Estreia pelo Vasco

Na quinta-feira (13), a equipe carioca recebe o Olimpia-PAR pela Copa Sul-Americana. Entretanto, o primeiro jogo do argentino ainda não está confirmado nesta data.

A atmosfera do histórico Estádio de São Januário foi outro tema de destaque durante o contato inicial do estrangeiro com a imprensa e com os adeptos vascaínos. Conforme relatou o próprio jogador, ele recebeu referências muito positivas antes mesmo da viagem ao Brasil.

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Diante disso, o volante manifestou enorme expectativa para pisar no gramado do caldeirão e projetou que esse momento inaugural poderá acontecer no domingo (16), na partida contra o Santos válida pelo Brasileiro.

“Muito feliz de estar aqui. Tenho muita vontade conhecer vocês. Com muita vontade de conhecer esse grande estádio que tanto me falaram. Espero que seja no domingo”, afirmou.

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