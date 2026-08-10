Liverpool anuncia contratação de Ronald Araújo, do Barcelona

O Liverpool, ativo no mercado da bola, anunciou nesta segunda-feira (10/8) a contratação do zagueiro Ronald Araújo, do Barcelona. O uruguaio chega por empréstimo para a temporada 2026/27. Segundo o próprio anúncio, a transferência ainda depende da emissão da autorização de trabalho e da liberação internacional.

Aos 27 anos, Araújo reforça o elenco comandado por Andoni Iraola após oito temporadas no Barcelona. Desde que chegou ao clube catalão, em 2018, o defensor disputou 213 partidas, marcou 14 gols e conquistou três títulos do Campeonato Espanhol, duas Copas do Rei e três Supercopas da Espanha. No início deste ano, inclusive, assumiu a braçadeira de capitão da equipe. Assim, o uruguaio comemorou o novo desafio na carreira.

LEIA MAIS: Barrado na Copa, árbitro somali vai apitar final de peso na Europa

“Mal posso esperar para começar. Estou muito feliz por estar aqui, em um clube tão grande e com tanta história. Quero conhecer meus companheiros, entrar em campo e ajudar a equipe. Estou muito motivado para este novo desafio”, afirmou ao site oficial do Liverpool.

Uruguaio acumula experiência na Europa

Revelado pelo Rentistas (URU), Ronald Araújo também defendeu o Boston River (URU) antes de se transferir para o Barcelona. Inicialmente, o zagueiro atuou pelo time B dos catalães e estreou na equipe principal em 2019. A partir da temporada 2020/21, então, passou a integrar o elenco profissional em definitivo.

Além da trajetória pelos clubes, Araújo soma 27 partidas pela seleção uruguaia e um gol marcado. No Liverpool, o defensor vestirá a camisa 33 e chega para reforçar o sistema defensivo na disputa da Premier League, da Liga dos Campeões e das demais competições da temporada.

Um post compartilhado por Liverpool Football Club (@liverpoolfc)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.