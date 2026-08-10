Bolívar x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Se o São Paulo não vence um jogo pelo Brasileirão desde maio, chegou a hora de virar a chave e buscar um triunfo fora de casa pela Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, o Tricolor vai subir o morro e visitar o Bolívar, no Estádio Hernando Siles, em La Paz, em jogo de ida das oitavas de final da competição continental. A bola rola às 21h30 (de Brasília).

Onde assistir

O duelo entre Bolívar e São Paulo, jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana, terá transmissão do SBT (TV aberta) e ESPN (TV Fechada).

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Como chega o Bolívar

Vice-líder do Campeonato Boliviano, o Bolívar chega com moral para a fase de oitavas de final da Copa Sul-Americana. Vindo da Libertadores, onde ficou na terceira colocação do grupo que tinha o Fluminense, o time boliviano precisou jogar o playoff das oitavas. E Los Celestes fizeram bonito, justamente diante de um grande clube brasileiro, ao eliminar o Grêmio com duas vitórias.

Para o jogo desta terça, no entanto, o Bolívar não poderá contar com Leonel Justiniano, que foi expulso no jogo de volta diante do Grêmio. O meio-campista, portanto, vai cumprir suspensão automática.

Como chega o São Paulo

Apesar de ter se classificado para a fase de oitavas de final com a liderança do Grupo C, o São Paulo não chega com a “setinha pra cima” nesta terça. O Tricolor não vive um momento bom na temporada, e não vence um jogo desde o fim de maio, antes da Copa do Mundo. Por isso, uma vitória diante do Bolívar nesta terça, além de ser importante para abrir vantagem no mata-mata, pode tirar um peso enorme das costas do elenco.

Para o jogo desta terça-feira, em La Paz, o São Paulo vai adotar uma estratégia diferente. O Tricolor só vai chegar na cidade horas antes da bola rolar para tentar minimizar os efeitos da altitude nos jogadores. Desse modo, Dorival Junior deve escalar aquilo que tem de melhor para tentar um triunfo fora de casa.

BOLÍVAR x SÃO PAULO

Copa Sul-Americana – Oitavas de Final – Jogo de ida

Data e horário: terça-feira, 11/08/2026, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Hernando Siles, La Paz (BOL)

BOLÍVAR: Lampe; Sagredo, Echeverría, Arreaga e Freita; Robson Matheus, Saavedra, Justiniano e Velásquez; Cauteruccio e Asprilla. Técnico: Alejandro Restrepo.

SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Osorio e Wendell; Pablo Maia, Danielzinho, Ferreira, Marcos Antônio e Luciano; Jonathan Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e Roberto Padilla (COL)

VAR: Keiner Jiménez (COL)

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