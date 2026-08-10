Fluminense completa sequência dura sem vitórias em clássicos

A recente eliminação sofrida pelo Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil, somada ao empate com o Botafogo, acabou por intensificar um incômodo retrospecto recente do Fluminense diante dos principais adversários estaduais.
Consequentemente, o Tricolor atingiu a marca de sete confrontos consecutivos sem conseguir derrotar seus maiores rivais do Rio de Janeiro.
Durante este período de jejum, a equipe acumulou quatro empates e três derrotas e, nesse ínterim, enfrentou Botafogo, Vasco e Flamengo em diferentes torneios. Além disso, vale ressaltar que o Tricolor conquistou a sua última vitória ainda em fevereiro. Na ocasião bateu o Vasco por 1 a 0 na partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca.
Diante deste cenário, o clube agora muda o foco para a disputa da Copa Libertadores, visto que desafia o Independiente Rivadavia, da Argentina, nesta terça-feira (11), às 19h (de Brasília), no Maracanã.
LEIA MAIS: Fluminense busca “substituto interno” para John Kennedy no ataque
Por outro lado, caso avance até a decisão do torneio continental, o time das Laranjeiras poderá reencontrar justamente o Flamengo em um eventual clássico na final.
Sequência sem vitórias do Fluminense
- Botafogo 1 x 1 Flu: Brasileirão;
- Flu 1 x 3 Vasco: Copa do Brasil;
- Vasco 0 x 0 Flu: Copa do Brasil;
- Flu1 x 2 Flamengo: Brasileirão;
- Vasco 3 x 2 Flu: Brasileirão;
- Flu 0 x 0 Flamengo: Carioca;
- Flu 1 x 1 Vasco: Carioca
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.