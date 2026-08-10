Grêmio empresta Leonel Pérez ao Racing por uma temporada

O Grêmio confirmou nesta segunda-feira (10) a saída de Leonel Pérez para o Racing. O volante retorna ao futebol argentino após o Tricolor gaúcho concluir as tratativas para o empréstimo do jogador.

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O acordo terá duração de uma temporada e prevê opção de compra ao término do vínculo. Assim, Pérez passará o próximo período defendendo o Racing antes de uma possível definição sobre sua permanência em definitivo.

Pérez retorna à Argentina após passagem pelo Grêmio

Leonel Pérez chegou ao Grêmio em janeiro deste ano, contratado junto ao Huracán. Na negociação, o clube gaúcho desembolsou R$ 13 milhões, considerando a cotação atual, por 50% dos direitos econômicos do volante. O vínculo do jogador com o Grêmio vale até o fim de 2029. Apesar do contrato longo, Pérez perdeu espaço durante a temporada e agora deixa Porto Alegre temporariamente para retornar ao país onde iniciou sua trajetória profissional.

Durante a passagem pelo Tricolor, o volante foi utilizado em diferentes partidas por Luís Castro. Entretanto, a participação no time diminuiu ao longo da temporada, até a concretização do empréstimo para o Racing. Com o novo acordo, Pérez terá a oportunidade de atuar novamente no futebol argentino. O empréstimo permitirá que o jogador tenha sequência na equipe de Avellaneda, enquanto o clube gaúcho mantém seus direitos econômicos durante o período estabelecido.

A negociação também abre a possibilidade de uma transferência definitiva. Caso o Racing decida exercer a opção prevista no contrato, os clubes poderão concluir a venda do volante após o encerramento do empréstimo. A saída acontece poucos meses depois da chegada de Pérez ao Grêmio.

O jogador foi contratado com vínculo de longo prazo, mas não conseguiu se manter entre as principais opções da equipe ao longo da temporada. Nesse sentido, o volante inicia uma nova etapa no Racing. O clube argentino terá uma temporada para avaliar o jogador antes de decidir sobre a utilização da opção de compra prevista no acordo.

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