Iago é apresentado pelo São Paulo e se coloca à disposição para jogo na altitude

O São Paulo apresentou nesta segunda-feira (10) o seu novo reforço para a sequência da temporada. Afinal, Iago Borduchi chega ao Tricolor emprestado pelo Bahia, com contrato até o fim da temporada.

O lateral-esquerdo deseja deixar para trás uma sequência de lesões que o prejudicaram nas últimas temporadas. Entre 2024 e 2026, ele ficou 182 dias fora por conta de problemas clínicos. No total, foram 54 jogos em dois anos.

“Eu sofri um pouco, mas procurei uma solução para não ter mais. Procurei profissionais do São Paulo quando cheguei para me adaptar o mais rápido possível. Cheguei bem, fui bem em todos os testes”, disse o defensor.

Iago consultou Rogério Ceni sobre transferência

Iago confirmou que entrou em contato com Rogério Ceni, técnico do Bahia, sobre a chance de defender o São Paulo e recebeu o aval do ídolo tricolor. Ele também consultou Rodrigo Nestor e Michel Araújo, que também passaram pelo Morumbis.

“Mandei mensagem para o Rogério. Ele falou para mim: ‘Vai, que você vai ser feliz, um clube bom, torcida incrível’. Nestor e Michel falaram a mesma coisa: ‘Vai de olhos fechados porque todos vão te tratar bem’. Isso influenciou ainda mais minha vinda para cá”.

A princípio, Iago chega para disputar posição com Wendell, uma vez que Enzo Díaz vive impasse com a diretoria e segue afastado. Afinal, reclamou de salários atrasados e ainda não foi relacionado após a Copa do Mundo.

“Minha meta é conquistar meu espaço. Wendell é um grande jogador, já o enfrentei na Alemanha, tem muita qualidade. Meu objetivo é ajudar o São Paulo. Fui bem recebido pelo grupo, que é muito trabalhador e quer vencer. Acho que vim para o lugar certo e quero ajudar eles. Jogar em um clube gigante como o São Paulo sempre vai ter concorrência. Vim para somar e chegar ao nosso objetivo final”.

Lateral se coloca à disposição para jogar pelo São Paulo na altitude

O defensor já esteve entre os relacionados na derrota por 2 a 1 para o Grêmio, no último sábado. Dessa maneira, já se colocou à disposição para o jogo desta terça-feira (11) diante do Bolívar, na altitude de La Paz, às 21h30 (de Brasília), no jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana.

“Estou pronto, vim pronto. Espero fazer o máximo de jogos possível. Minha mente é não pensar em lesão, só em jogar e honrar essa camisa, que é o principal”.

O São Paulo contratou cinco reforços nesta janela de transferências. Além de Iago Borduchi, chegaram o zagueiro Domingos Duarte, o lateral-direito Aurélio Buta, o volante Newton e o atacante Victor Sá.

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