Wesley abre o jogo sobre Corinthians e Cruzeiro após chegada

O atacante Wesley foi apresentado oficialmente pelo Cruzeiro nesta segunda-feira (10). Aos 21 anos, o jogador falou sobre a negociação que envolveu o clube mineiro e o Corinthians nesta janela. Formado nas categorias de base do Timão, Wesley chegou a ficar perto de retornar ao clube paulista.

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No entanto, a negociação não avançou por causa das restrições enfrentadas pelo Corinthians no mercado. Durante a apresentação, o atacante destacou a importância dos dois clubes em sua trajetória recente. Wesley afirmou que mantém carinho pelo Corinthians, mas ressaltou o esforço feito pelo Cruzeiro para viabilizar sua contratação.

Wesley explica escolha pelo Cruzeiro

Wesley chegou a acertar as bases para defender o Cruzeiro na primeira metade de julho. Entretanto, a entrada do Corinthians nas negociações mudou o cenário e fez o atacante voltar a conversar com seu clube formador. A possibilidade de retornar à Neo Química Arena ganhou força naquele momento.

“Eu sou uma pessoa que meus pais sempre me ensinaram a ser grato. Eu sempre vou ser grato pelo Corinthians, por ter aberto as portas para mim, quando eu era mais novo. O Cruzeiro também abriu uma porta para mim num momento muito difícil. Eu já sou grato, por mais que estou aqui há poucos dias, sou muito grato pelo que o Cruzeiro fez por mim”, completou.

Porém, o Corinthians não conseguiu avançar na contratação devido ao transfer ban que impede o registro de novos jogadores. Com a negociação paulista travada, o Cruzeiro retomou as conversas e fechou a contratação. O atacante chega por empréstimo junto ao Al-Nassr, da Arábia Saudita, com vínculo válido por uma temporada.

Atacante chega para reforçar setor ofensivo

A contratação de Wesley aconteceu depois das graves lesões de Gabriel Pec e Luis Sinisterra. Dessa forma, o Cruzeiro buscou uma alternativa para aumentar as opções ofensivas durante a sequência da temporada. Revelado pelo Corinthians, Wesley foi vendido ao Al-Nassr em 2024 por cerca de R$ 110 milhões. Na última temporada, ele atuou por empréstimo na Real Sociedad, da Espanha.

Agora no Cruzeiro, o atacante terá a missão de buscar espaço no elenco comandado por Artur Jorge. O jogador atua preferencialmente pelo lado esquerdo e tem o drible curto entre suas principais características.

“Agora eu seguir aqui e, daqui para frente, é dar muita alegria ao Cruzeiro. Sou grato aos dois”, declarou Wesley durante a apresentação.

O novo reforço também já teve oportunidade de mostrar suas características com a camisa celeste. No duelo contra o Mirassol, o atacante marcou um dos gols da vitória por 3 a 1 no Mineirão. Com a chegada ao Cruzeiro, Wesley inicia uma nova etapa da carreira. Ao mesmo tempo, o atacante deixa para trás a disputa envolvendo Corinthians e Raposa e concentra suas atenções no novo clube.

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