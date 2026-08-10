Bruno Henrique quebra jejum e marca pelo décimo ano seguido no BR

Terceiro principal artilheiro do Flamengo na temporada, com sete gols, o atacante Bruno Henrique quebrou um incômodo jejum no último domingo (9/8). Afinal, ao marcar no 2 a 0 contra o Vitória, no Maracanã, o jogador voltou a balançar as redes pelo Brasileirão, algo que não ocorria desde 2025.

Dos maiores ídolos da História do clube, Bruno Henrique, então, atingiu uma marca importante em sua carreira. Com o gol contra o Vitória, chegou aos dez anos consecutivos marcando no Brasileirão. Relembre só!

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Bruno Henrique: dez anos seguidos de gols no Brasileirão

Após excelente passagem pelo Goiás em 2015, foi para o Wolfsburg (ALE), ficando um ano e meio fora do Brasil. Foi quando, em 2017, acertou com o Santos. Ele não demorou a voltar a brilhar no torneio, marcando oito gols no Brasileirão em seu ano de estreia pelo Peixe.

No ano seguinte, não viveu boa fase por conta de uma lesão no olho, marcando apenas um gol em 28 partidas. Já em 2019, fez história ao trocar o Santos pelo Flamengo, iniciando uma trajetória de muito sucesso na Gávea. Não à toa, logo em seu primeiro ano viveu sua temporada mais artilheira no certame: incríveis 21 gols em 33 partidas, com direito a título brasileiro.

Ele seguiu a toada pelo Flamengo, conquistando novamente o Brasileirão na temporada seguinte, em 2020. Desta vez, mais humilde, marcou “apenas” nove gols. Em 2021, foram 11 bolas nas redes. Já em 2022, quando sofreu grave lesão no joelho, marcou somente um gol em oito partidas – sua menor minutagem (616 minutos) na carreira. Em 2023, ainda se readaptando, fez apenas dois gols. Os números voltaram a crescer em 2024 e 2025, quando marcou seis e oito gols, respectivamente. Neste último ano, aliás, foi de suma importância na conquista de mais um Brasileirão – seu terceiro pelo Flamengo.

Enfim, fim de jejum!

E o último gol de Bruno Henrique no Brasileirão fora na 36ª rodada da temporada passada, em empate por 1 a 1 contra o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O tento ajudou o Rubro-Negro a superar o Palmeiras na tabela, com o clube conquistando o torneio na rodada seguinte. Assim, como passou em branco na partida do título (1 a 0 sobre o Ceará) e nas 15 primeiras aparições de 2026, somou 16 jogos sem balançar as redes pelo certame.

O jejum chegou ao fim aos 35′ do segundo tempo do jogo contra o Vitória. Ele recebeu de Carrascal e, em contra-ataque ao melhor estilo Bruno Henrique, partiu para cima do zagueiro antes de chutar de canhota e superar Lucas Arcanjo, fechando o caixão do Leão da Barra: 2 a 0. Foi, assim, seu 59º gol pelo Flamengo no Brasileirão, ficando atrás apenas de Zico, Pedro e Gabigol na lista histórica do clube.

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