Bruno Henrique descarta se aposentar: “Espero jogar mais uns aninhos”

Bruno Henrique não pretende encerrar a carreira ao fim da temporada 2026. Aos 36 anos, o volante do Internacional afirmou que deseja continuar atuando profissionalmente e, portanto, espera disputar mais temporadas antes de deixar os gramados.

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O jogador recuperou espaço no elenco colorado e voltou a ser titular no empate por 0 a 0 com o Palmeiras, no último domingo. Com contrato até dezembro, Bruno Henrique já poderia assinar um pré-contrato com outra equipe, mas a definição do futuro não está entre suas prioridades neste momento.

Bruno Henrique revela planos para continuar jogando

O volante afirmou que está concentrado no desempenho dentro de campo e na busca pelos objetivos do Internacional. Além disso, destacou os cuidados mantidos durante a carreira como um dos fatores que permitem sua continuidade no futebol.

“O contrato acaba no fim do ano, mas não estou pensando nisso. Fazer o meu trabalho bem, principalmente o que o treinador pede para nós para conseguirmos os objetivos. Individualmente, sempre busco a alta performance para atuar bem. Eu sempre procurei me cuidar muito durante a minha carreira toda e estou jogando bem. Espero jogar mais uns aninhos ainda”, afirmou Bruno Henrique.

Aos 36 anos, o camisa 8 tem como prioridade ajudar o Internacional na sequência da temporada. O clube ainda disputa o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, enquanto busca melhorar sua situação na competição nacional. Bruno Henrique também descartou a possibilidade de uma aposentadoria próxima. O jogador completará 37 anos em outubro e afirmou que pretende continuar atuando enquanto conseguir manter o nível de desempenho apresentado atualmente.

Enquanto o futuro permanece indefinido, Bruno Henrique segue à disposição da comissão técnica. O próximo compromisso do Internacional será contra o Remo, na próxima segunda (17), às 20h (de Brasília), no Beira-Rio, pelo Brasileirão. A sequência da temporada será importante para o volante mostrar que ainda pretende permanecer em atividade. Com espaço novamente no elenco, Bruno Henrique busca manter a regularidade e contribuir com o Internacional nas competições restantes de 2026.

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