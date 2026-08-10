Fluminense x Independiente Rivadavia (ARG): onde assistir, escalações e arbitragem

Fluminense e Independiente Rivadavia (ARG) duelam nesta terça-feira (11), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Os clubes iniciam a disputa por uma vaga na fase seguinte após dividirem o Grupo C. Enquanto isso, o confronto de volta ocorre na próxima terça-feira (18), no mesmo horário, no Estádio Malvinas Argentinas, situado em Mendoza.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva do Disney+.

Apesar da expectativa pelo torneio continental, o Tricolor enfrenta um momento de alta pressão nos bastidores. Afinal, a equipe carioca acumula cinco partidas sem triunfos e ingressa no mata-mata logo após sofrer a eliminação para o rival Vasco na Copa do Brasil.

O empate por 1 a 1 contra o Botafogo, registrado no último sábado, prolongou a fase desfavorável e intensificou as cobranças sobre o técnico Luis Zubeldía.

Como chega o Fluminense

Portanto, visando a priorização da Copa Libertadores, o técnico Zubeldía preservou diversos titulares diante do Botafogo, visto que Canobbio, Hércules, Savarino, Lucho Acosta e Hulk atuaram apenas no segundo tempo e tendem a retornar ao time titular nesta terça-feira (11).

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Hulk desponta como favorito no ataque, visto que integrou as cinco inscrições do Fluminense para as oitavas de final e ganha ainda mais importância, sobretudo devido à lesão ligamentar de John Kennedy, que exigirá cirurgia após o jogo contra o Vasco.

Como chega o Independiente Rivadavia

O oponente argentino evoca, sem dúvida, recordações bastante negativas para os tricolores. Além disso, o Independiente Rivadavia despontou de maneira impressionante como uma das grandes surpresas da fase inicial, alcançando, por conseguinte, a liderança invicta do grupo com dezesseis pontos conquistados.

Desta maneira e sob essa perspectiva, nos embates diretos anteriores, a equipe de Mendoza derrotou o Fluminense por 2 a 1 no Maracanã e, por sua vez, obteve um empate por 1 a 1 jogando, posteriormente, em seus próprios domínios.

FLUMINENSE X INDEPENDIENTE RIVADAVIA-ARG

Copa Libertadores – Oitavas de final

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 11/8/2026, às 19h (de Brasília)

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio (Igor Rabello) e Guilherme Arana; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e Hulk. Técnico: Luis Zubeldía.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA-ARG: Bolcato; Osella, Leonard Costa, Studer e Elordi; Tomás Bottari, Leonel Bucca e Matías Fernández; Atencio, Sartori e Álex Arce. Técnico: Alfredo Berti.

Árbitro: Cristian Garay (CHI)

Auxiliares: Jose Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)

VAR: Fernando Vejar (CHI)

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