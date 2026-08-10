João Costa se anima para jogar pelo Cruzeiro na Libertadores

João Costa já vive a expectativa de disputar seu primeiro jogo de Libertadores pelo Cruzeiro. O atacante foi apresentado nesta segunda-feira (10), em Belo Horizonte, e falou sobre o duelo contra o Flamengo, marcado para quarta (12), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão.

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A partida será a estreia das equipes nas oitavas de final da competição. Aos 21 anos, João Costa chegou ao Cabuloso nesta janela de transferências e, portanto, já teve os primeiros minutos com a camisa celeste no domingo (9), contra o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro.

João Costa destaca sonho de jogar a Libertadores

Durante a apresentação, João Costa afirmou que está preparado para atuar diante do Flamengo. O atacante também deixou claro que poderá contribuir independentemente da função definida pela comissão técnica. João iniciou a partida contra o Mirassol no banco de reservas. No segundo tempo, entrou em campo e participou da vitória, resultado que manteve a Raposa em flerte com a ponta da tabela.

“Digo o mesmo, não tem tempo ruim, não. Se precisar, a gente vai jogar. Um jogo muito grande. Um sonho jogar uma Libertadores. Se precisar de mim para começar ou para entrar depois, não tem tempo ruim. Vou estar preparado para ajudar o Cruzeiro”, declarou o atleta.

João Costa chegou ao Cruzeiro para reforçar o setor ofensivo na sequência da temporada. O jogador passou a integrar um elenco que ganhou novas opções durante a atual janela de transferências. A chegada ao clube mineiro, nesse sentido, também representa uma oportunidade de disputar competições de alto nível. Além disso, o Cruzeiro está envolvido na Libertadores e terá o Flamengo pela frente.

A comissão técnica de Artur Jorge terá agora os treinamentos que antecedem o confronto para definir os jogadores relacionados. João Costa, por outro lado, já deixou clara a disponibilidade para atuar durante os 90 minutos ou entrar no decorrer da partida. O confronto com o Flamengo será o primeiro compromisso do Cruzeiro na fase eliminatória da Libertadores.

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