Gustavo Gómez inicia transição física e fica perto de voltar ao Palmeiras

O Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira (10) após empate em 0 a 0 com o Internacional e contou com uma boa notícia. Afinal, o zagueiro Gustavo Gómez iniciou a transição física e ficou mais próximo de voltar a jogar após lesão. O paraguaio tem a expectativa de atuar já pela Libertadores, nesta quarta (12).

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O jogador sofreu uma lesão muscular na goleada por 4 a 0 sobre o Vitória e desfalcou o time de Abel Ferreira desde então. Ele ficou fora nos dois jogos das oitavas de final contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil, e no empate com o Colorado, pelo Brasileirão.

Em fase final de recuperação, o defensor pode até enfrentar o Cerro Porteño na quarta, às 19h (de Brasília), no Nubank Parque, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O jogador passará por mais duas atividades até o confronto, que definirão a participação do zagueiro na partida.

Bruno Fuchs também iniciou a transição física. O zagueiro trabalhou separado do elenco após ficar duas semanas afastado por conta de uma cirurgia de emergência por conta de uma apendicite.

Por outro lado, Paulinho e Khellven seguem na fisioterapia. A dupla faz tratamento por conta de lesões musculares na coxa e não atuam desde a semana passada. Contudo, a previsão é que os dois jogadores fiquem mais uma semana fora de ação até iniciarem a transição física.

Os titulares contra o Internacional ficaram na parte interna da Academia de Futebol realizando atividades regenerativas. Aliás, os demais atletas foram a campo para um treino tático, em dimensões reduzidas.

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