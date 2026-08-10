CBF adota novas regras de arbitragem para o futebol brasileiro

A CBF anunciou nesta segunda-feira (10/8) a adoção imediata de novas regras de arbitragem para as Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Brasileirão Feminino A1. A entidade apresentou as mudanças durante reunião com clubes, no Rio de Janeiro, que também marcou o início das discussões para a criação da Liga do Futebol Brasileiro e para a elaboração do regulamento da temporada de 2027.

Segundo a confederação, as alterações seguem diretrizes aplicadas na Copa do Mundo de 2026 e buscam aumentar o tempo de bola rolando nas partidas. Hoje, afinal, os jogos da Série A registram média de 52 minutos e 54 segundos de bola em jogo, abaixo da meta de 60 minutos estipulada pela Fifa. A CBF estima que o novo conjunto de regras possa acrescentar cerca de cinco minutos e 49 segundos por partida.

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Houve também a confirmação de investimento de R$ 200 milhões na arbitragem entre 2026 e 2027, com foco em equipamentos e capacitação. O presidente Samir Xaud afirmou, assim, que as mudanças fazem parte do processo de modernização do futebol brasileiro e destacou que a entidade pretende discutir as próximas etapas em conjunto com clubes e federações.

“Esta é mais uma reunião que, como é prática desta gestão, se baseia no diálogo e acontece de forma democrática. Hoje daremos o pontapé inicial nesta série de cinco reuniões para falar de um novo regulamento, discutindo a implementação das regras que já foram utilizadas na Copa do Mundo. Faz parte da reestruturação do futebol brasileiro. Esta é uma missão de todos: da CBF, dos clubes, das federações, cada um fazendo seu papel”, disse Xaud.

Veja as principais mudanças

Entre as novidades, o goleiro poderá permanecer com a bola nas mãos por apenas oito segundos. Caso ultrapasse esse limite, o árbitro marcará escanteio para o adversário.

A entidade também estabeleceu tempo máximo para cobranças de lateral, tiro de meta (nestes casos, cinco segundos) e substituições (dez segundos). Jogadores atendidos em campo precisarão permanecer um minuto fora antes de retornar, enquanto apenas o capitão poderá dialogar com a arbitragem em situações específicas. Se um goleiro precisar de atendimento, um jogador de linha – escolhido pelo treinador ou capitão – ficará um minuto fora.

Além disso, o VAR passará a revisar cartões amarelos que resultem em expulsão. A partir de 2027, também poderá corrigir escanteios marcados de forma equivocada quando a jogada terminar em gol ou pênalti. Por fim, outra novidade prevê cartão vermelho para atletas que cobrirem a boca durante discussões em campo, medida apelidada pela CBF de “Protocolo Vini Jr”.

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