Stabile depõe ao MP em inquérito sobre intervenção no Corinthians

O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, compareceu à sede do Ministério Público do Estado na tarde desta segunda-feira (10) para prestar depoimento no inquérito civil que apura a possibilidade de intervenção judicial no clube. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o dirigente chegou ao local por volta das 13h50 (de Brasília), acompanhado de dois advogados, mais de uma hora antes da oitiva, marcada para às 15h (de Brasília). O diretor jurídico do Corinthians, Pedro Soares, chegou pouco depois do horário previsto.

Os promotores Luiz Ambra Neto e André Pascoal, da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital, ouvirão Stabile sobre a administração do Corinthians. Assim, a previsão é que o depoimento dure entre uma e duas horas.

O Ministério Público busca esclarecer dúvidas sobre a gestão e as condições administrativa e financeira do clube. Além disso, os promotores também querem saber quais providências a diretoria adotou diante de fatos relacionados ao Corinthians e solicitar documentos complementares.

Entenda o andamento do caso

Nas últimas semanas, os promotores analisaram os documentos enviados desde a abertura do inquérito, em dezembro de 2025. O trabalho com a documentação começou apenas em meados de maio deste ano, após o Conselho Superior do MP rejeitar um recurso do Corinthians e autorizar a continuidade da investigação.

Durante a suspensão do inquérito, sócios do Corinthians ajuizaram uma ação para pedir intervenção judicial no clube. O processo tramita de forma independente da investigação do MP, mas os promotores acompanham o caso.

Na manifestação mais recente à Justiça, o Ministério Público defendeu o prosseguimento da ação proposta pelos sócios. Contudo, ainda não apresentou uma posição sobre o mérito do pedido.

Ao fim da investigação, o MP poderá propor uma ação civil pública para pedir a intervenção judicial na administração do Timão. Outra possibilidade é a assinatura de um termo de ajustamento de conduta (TAC). Ele pode estabelecer medidas para o próprio clube corrigir os problemas apontados pelos promotores.



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